Peça aclamada no Rio, 'Antes Que Seja Tarde' chega a Niterói nesta quinta (10)

Com duas únicas apresentações marcadas para esta quinta (10) e sexta-feita (11), às 20h, o aaclamado espetáculo "Antes que Seja Tarde" – uma adaptação inédita do livro "Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde", de Fabrício Carpinejar – chega à Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói. Após uma recepção calorosa das plateias cariocas, com sessões lotadas e muitas emoções à flor da pele, a obra oferece uma reflexão sobre a complexa relação entre filhos e pais na terceira idade.

"Antes que seja Tarde" fala diretamente ao coração, explorando as nuances da vida familiar e os laços que nos unem. A atriz Vânia de Brito promete levar o público a uma reflexão envolvente sobre amor, cuidado e a urgência da vida.

A direção é de Delson Antunes e a adaptação dramatúrgica, de Antonio Januzelli e Rodolfo Amorim. A peça tem duração de 50 minutos. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

A classificação indicativa é livre.

