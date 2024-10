Semana das crianças nas escolas tem 'cabelo maluco' e outras trends

O "Dia do cabelo maluco" virou febre nas escolas de todo país - Foto: Arquivo Pessoal

O "Dia do cabelo maluco" virou febre nas escolas de todo país - Foto: Arquivo Pessoal

Com a chegada do Dia das Crianças, comemorado no próximo sábado (12), unidades de ensino, centros culturais e espaços públicos estão se movimentando para proporcionar dias de muita festa e animação para os pequenos.

Recentemente, "trends" que viralizaram nas redes sociais passaram a integrar a programação da Semana das Crianças em escolas de diversos estados brasileiros. O "dia do cabelo maluco", que virou "febre" entre os pequenos, mobiliza responsáveis e familiares que, com muita criatividade, transformaram uma simples atividade em algo lúdico e marcante na vida da garotada.

O que antes era apenas uma "trend" ou um único dia celebrado nas escolas como comemoração ao dia dos pequenos, se transformou em uma semana inteira de muita festa em homenagem às crianças, com uma variedade de eventos como: "dia da mochila maluca", "dia do esquisito", "festa a fantasia", "festa tropical", "splash day", "dia da meia maluca" e por aí vai.



Origem

Nas redes sociais, a primeira "trend viral" destes dias criativos para as crianças foi o "Dia do Cabelo Maluco", ou "Crazy Hair Day", que surgiu nas escolas norte-americanas e tem como objetivo incentivar os alunos a expressar a sua criatividade através de penteados diferenciados.

A brincadeira teve origem nas redes sociais, principalmente no TikTok e Instagram, ganhou popularidade no ano de 2023, fazendo com que pais e influenciadores começassem a partilhar vídeos e fotos de seus filhos com penteados divertidos e coloridos. Estes conteúdos rapidamente se tornaram virais, inspirando milhões pessoas através de visualizações e engajamentos.

Interação família - escola

As atividades promovidas pelas escolas não só encantam os alunos, que se veem desafiados a serem criativos, como também promovem entusiasmo e dedicação dos pequenos, que se empolgam com esse novo universo de "fantasia". Além disso, com o apoio da escola, pais e responsáveis também passam a fazer parte dessa nova "brincadeira" e voltam a ser crianças através dos próprios filhos.

Para a gonçalense Cyntia Oliveira, mãe de Maria Flor, de 4 anos, a inclusão de novas atividades tem agregado ainda mais à relação mãe e filha, já que fica sob responsabilidade dos pais a criação destas "obras de arte". Com o Dia do Cabelo Maluco promovido pela escola, mãe e filha entraram na brincadeira e se divertiram com todo o processo.

"Achei uma iniciativa muito divertida. A Maria Flor adorou, acordou cedo bem humorada, ansiosa pra fazer o penteado, ficou toda empolgada. Na escola dela, teve desfile dos cabelos malucos, um mais engraçado que o outro. E como uma mãe pouco coruja, fiz várias fotos. Hoje ela foi de novo com o cabelo todo rosa pra escola e já pediu pra amanhã ir com maria-chiquinha rosa mais uma vez", contou Cyntia, que desenvolveu um penteado em formato de 'donut" no cabelo de Maria Flor.

O "Dia do cabelo maluco" virou febre nas escolas de todo país | Foto: Arquivo Pessoal

São Gonçalo entra na "trend"



Em São Gonçalo, nesta Semana da Criança, é possível encontrar diversas crianças com cabelos e acessórios no mínimo "peculiares" pelas ruas da cidade. Isso porque as escolas da região se renderam a nova moda de atividades infantis, proporcionando às crianças programações especiais em comemoração ao dia dedicado à todas elas.

No Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara (CApDHC), em São Gonçalo, as atividades para todos os alunos da unidade já começaram. Nesta terça-feira (8), alunos foram levados à uma casa de festas, também na Trindade, para um dia repleto de diversão com diversos brinquedos e comidas pensados para agradar o público infantil.

O Colégio Dom Helder Câmara preparou uma programação especial para as crianças | Foto: Divulgação

De acordo com a diretora do Dom Helder, Suzana Barcelos, a iniciativa faz parte de uma série de atividades em comemoração ao aniversário da escola, junto às homenagens pelo Dia das crianças.



"O mês de outubro é um mês em que a nossa escola fica mais feliz ainda, porque comemoramos o aniversário da nossa escola, além do dia das crianças, dia dos professores, dia dos administrativos, enfim, todos aqueles que fazem parte de uma escola, então o mês de outubro é o momento em que celebramos o aniversário da nossa escola com muitas atividades", contou a diretora Suzana Barcelos.

