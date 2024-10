Portela escolhe samba-enredo para o carnaval 2025.

A Portela, escola de samba da Zona Norte do Rio de Janeiro que desfila pelo Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, escolheu o samba que levará para a Marquês de Sapucaí na madrugada deste sábado (5).

A quadra em Madureira ficou lotada para a disputa dos sambas concorrentes. Bolas, balões e alegorias foram usados na festa.

O samba vitorioso é de Samir Trindade, Fabrício Sena, Brian Ramos, Paulo Lopita 77, Deiny Leite, Felipe Sena e JP Figueira.

A escola levará para a avenida o enredo “Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol – Uma homenagem a Milton Nascimento”. A Portela vai homenagear um artista em vida, algo inédito em sua história. Quem assina o tema são os carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga



Em 2025, a Portela será a quarta escola a cruzar o Sambódromo da Marquês de Sapucaí na terça-feira de Carnaval, encerrando os desfiles do Grupo Especial.