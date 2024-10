Show 'Anos 80, Uma Experiência Ploc’ volta a Niterói

O Teatro Eduardo Kraichete, em Icaraí, recebe, somente nesta semana, duas oportunidades incríveis de diversão em família: o show “Anos 80, Uma Experiência Ploc” na sexta (4) para adultos às 20h30 e no sábado (5) para crianças às 16h e adultos às 20h. Além de ser uma bela e justa homenagem, repleta de resgate afetivo, às referências pop em música e estilo da década de 1980, nacionais e internacionais da época, é uma ótima chance de a nova geração conhecer e curtir a trilha sonora da infância de seus pais. O repertório vai do Wando ao Queen, passando por axé, rock brasileiro e boy bands estrangeiras, sem contudo esquecer do Balão Mágico e do Trem da Alegria.

Devido ao grande sucesso, o espetáculo dirigido por Luciano Vianna, estrelado por Daniel Del Sarto e escrito por ambos, vem a Niterói pela terceira vez, após um ano rodando os estados do Rio, São Paulo e Espírito Santo, com um total de mais de 30 mil espectadores.

Uma experiência audiovisual completa, que mistura de forma lúdica imagens e vídeos da época (exibidos em um super telão de cinema) e som com banda ao vivo. Ingressos pelo site Sympla, buscando pelo nome do espetáculo, ou diretamente na bilheteria do teatro, que fica na Av. Roberto Silveira 123 anexo à Associação Médica Fluminense (AMF).

"Procuramos dar um grande resumo do que foram os anos 80, musicalmente e artisticamente, e dividimos o espetáculo em blocos temáticos com vídeos emocionantes, que nos ajudam a contar essa linda história, mesclando teatro com vídeo e emoção trocada com o público", ressalta Daniel, conhecido do público juvenil por coestrelar a novela "Cúmplices de um Resgate", da Netflix, que divide o palco e o vocal com músicos experientes do cenário carioca.