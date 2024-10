Shakira confirma shows no Brasil em 2025; Veja como adquirir o ingresso!

Nesta quarta-feira (02), a cantora colombiana Shakira, de 47 anos, confirmou sua passagem pelo Brasil com a turnê "Las Mujeres Ya No Llorán". As apresentações acontecerão no dia 11 de fevereiro no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no dia 13 de fevereiro no estádio Morumbis, em São Paulo.

A artista está familiarizada com o país, ela já visitou o Brasil inúmeras vezes, sendo a última em 2018 - quando apresentou a "El Dorado World Tour" para o público brasileiro. A notícia veio pouco tempo depois do lançamento de “Soltera”, que foi impulsionada por uma capa em que a cantora aparece ao lado de outras personalidades latinas, como a brasileira Anitta e a mexicana Danna Paola.

Cartaz de divulgação da turnê | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

Anitta também participou do clipe da canção. No vídeo, a brasileira não aparece cantando, apenas participa da coreografia, mas já fez os fãs sonharam com uma -possível colaboração entre as duas.



Na América Latina, a dona de hits como "Hips Don`t Lie" e "Whatever, whatever" também passará por Lima, no Peru; Medelín, Barranquilla e Bogotá, na Colômbia; Santiago, no Chile; Buenos Aires, na Argentina; e Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, no México.

A pré-venda começará para os clientes do banco patrocinador entre 09 e 10 de outubro. O público em geral poderá realizar compras a partir de 11 de outubro, com a opção de parcelar no cartão em até 3 vezes sem juros ou de 4 a 8 vezes com juros.