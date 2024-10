Instituto Teatro Novo está com vagas abertas para capacitação gratuita em acessibilidade cultural em Niterói

Inclusão social é uma luta que muitas pessoas com deficiência enfrentam no cotidiano. Mas como a cultura pode ser instrumento para incluir? Pensando nisso, o Instituto Teatro Novo realiza até o dia 10 de outubro a oficina ‘Práticas Acessíveis”. Ao todo, são 11 encontros gratuitos que acontecem sempre às 18 horas na sede da instituição, que está localizada na Rua General Andrade Neves, 281, São Domingos, na região central de Niterói. A oficina anda tem vagas disponíveis e os interessados podem se inscrever por meio do seguinte link: https://forms.gle/s1j1YW7pxvexLbrb7.

O objetivo do curso, que teve início no dia 23 de setembro é oferecer capacitação profissional a diversas pessoas que trabalham com cultura para instruí-las a respeito de práticas de acessibilidade em diversas linguagens artísticas. Embora o curso já tenha se iniciado, as inscrições seguem abertas.

Para a diretora do Instituto Teatro, Márcia Bonioli, a oficina conta com profissionais de referência na área cultural e as aulas prometem expandir o debate e, principalmente as ações sobre inclusão social para pessoas com deficiência dentro da cultura.



"O Práticas Acessíveis está reunindo profissionais que são referência em acessibilidade cultural para esses encontros de formação com gente que trabalha com cultura e arte em Niterói. Com isso, o Instituto Teatro Novo busca contribuir para tornar os espaços e eventos da cidade mais inclusivos para todos os públicos”, comentou Márcia.

O Práticas Acessíveis tem o patrocínio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal das Culturas, e foi desenvolvido em dois eixos. O primeiro, iniciado em agosto no Instituto Teatro Novo, conta com oficinas voltadas para pessoas com deficiência intelectual e síndrome de down em busca de protagonismo. Estão em curso as oficinas de artes, percussão e digital influencer e, em breve, serão iniciadas as aulas de produção em audiovisual.

Os encontros acontecem até o dia 10 de outubro e a programação completa está disponível abaixo.

SERVIÇO

Práticas Acessíveis. Ciclo de oficinas e palestras sobre Acessibilidade Cultural

Local: Sede do Instituto Teatro Novo, na Rua Gal. Andrade Neves, 281, São Domingos, Niterói.

Horário: 18h

Inscrições gratuitas em: (link)

Programação completa:

23.09, Oficina: Acessibilidade no Audiovisual, com Graciela Pozzobon.

24.09, Oficina: Exposição Acessível, com Marina Baffini.

25.09, Oficina: Réplicas Táteis, com Marina Baffini.

26.09, Oficina: Recursos Sensoriais na Acessibilidade, com Sueli Mendonça.

30.09, Oficina: Contação de História Acessível, com Loide Aragão.

01.10, Oficina: Libras em Shows e Teatros, com Jadson Abraão.

02.10, Oficina: Comunicação Alternativa, com Fernanda Aimée.

03.10, Oficina: Comunicação Acessível nas Redes Sociais, com Isadora Machado.

08.10, Palestra: Acessibilidade Cultural, com Felipe Monteiro.

09.10, 18h. Oficina: Audiodescrição, com Gislane Vale.

10.10, Oficina: Estenotipia. Alexandre de Almeida.