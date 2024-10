Começa a contagem regressiva para a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) 2024

Começou a contagem regressiva para a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), um dos mais prestigiados eventos literários do Brasil, que chega à sua 22ª edição, de 9 a 13 de outubro. Sob a curadoria de Ana Lima Cecilio, a edição deste ano homenageia o icônico jornalista e cronista João do Rio, reconhecido por suas crônicas e narrativas do início do século 20 no Rio de Janeiro. Editoras como Itapuca (Niterói), Xará (Maricá) e Mapa das Letras (São Gonçalo) confirmaram presença e vão representar a força editorial e cultural da região metropolitana.

Pela segunda vez na Flip, a editora Itapuca, de Niterói, que no ano passado participou numa casa literária, estará desta vez no espaço para editoras independentes, a Praça Aberta, levando uma programação com sessões de autógrafos e lançamentos.

Já a editora Xará, de Maricá, se consolida como uma das revelações da literatura independente, focando na publicação de poesia e dando voz a autores de diferentes estados do país. A editora participará da Casa Gueto, um espaço coletivo que acolhe editoras independentes, promovendo rodas de conversa, saraus e lançamentos de livros.

"A Casa Gueto é um espaço de celebração e visibilidade para a literatura, onde além de vender livros, podemos trocar experiências com colegas e leitores", afirma Letícia Leal, responsável pela Xará. A Mapa das Letras, sediada em São Gonçalo, faz sua estreia na Flip em parceria com a Xará. Com foco na publicação de autoras mulheres e na promoção da diversidade literária, a Mapa das Letras vem se destacando por sua abordagem inovadora e sustentável. Durante o evento, a editora apresentará a primeira coleção de poesia do Coletivo Escritoras Vivas.

Autores nacionais e internacionais



A programação está repleta de autores consagrados e emergentes, tanto do Brasil quanto de outros países. Entre os destaques internacionais, o senegalês Mohamed Mbougar Sarr, vencedor do Prêmio Goncourt, divide uma mesa com Jefferson Tenório, autor de O Avesso da Pele. O francês Édouard Louis, conhecido por suas obras de autoficção como Monique se Liberta e Quem Matou Meu Pai, será o único autor a realizar uma mesa solo.

O influenciador Felipe Neto que atraiu uma multidão na Bienal do Livro de São Paulo, também estará presente para divulgar Como Enfrentar o Ódio, seu novo livro de memórias, prometendo atrair grande público para suas falas sobre o impacto das redes sociais e a luta contra o discurso de ódio.

A Flip também contará com a presença de autores como Carla Madeira, de Tudo é Rio, e Patrícia Campos Mello, jornalista e autora de A Máquina do Ódio. Representantes da literatura latino-americana, como a argentina Gabriela Cabezón Cámara e a chilena Arelis Uribe, também estão confirmadas, assim como escritores europeus como a italiana Lisa Ginzburg e o belga Mark Coeckelbergh.

Debates e Controvérsias

Em meio à programação, a Flip 2024 também promete reacender o debate sobre a Lei Cortez, proposta no Senado desde 2015, que sugere a fixação de preços para livros no Brasil, a fim de evitar descontos predatórios praticados por grandes varejistas online, como a Amazon. Danny Caine, livreiro americano e autor de 'Como Resistir à Amazon e o porquê', é um dos convidados que trará o tema à tona durante o evento, representando uma ala crítica ao domínio das grandes corporações no mercado editorial.

Acesso e Ingressos

A Flip continua com a tradição de transmitir suas mesas em um telão externo, permitindo que o público acompanhe a programação de forma gratuita. Com uma programação que reúne 35 autores, sendo 15 internacionais, a Flip 2024 promete ser mais enxuta do que nos anos anteriores, mas sem perder seu impacto e relevância no cenário literário brasileiro e internacional. Os ingressos custam a partir de R$ 19,50 (meia a preços populares) no 1º lote. Para garantir o ingresso da programação desejada, clique aqui.