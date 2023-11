Autores da região lançam livros na Flip neste fim de semana

Depois da chuva e do apagão que deixou a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) parcialmente no breu na noite da última quinta-feira, a sexta-feira e terceiro dia de evento começou igualmente chuvosa, mas repleta de novidades.

Além da programação oficial, que contou com nomes como a arquiteta Joice Berth, a jornalista Manuela D'Ávila, a crítica literária Denise Carrascosa e o escritor best-seller Itamar Vieira Jr. - cuja fila para a sessão de autógrafos virou o quarteirão da Casa da Cultura, com mais de 600 ingressos esgotados - aconteceram simultaneamente palestras, sessões de autógrafos e eventos multiculturais.

Entre eles, a Flipei, a Festa Literária Pirata das Editoras Independentes, organizada pelo grupo Autonomia Literária, que completa 5 anos nesta edição da Flip. A programação completa da Flipei pode ser conferida no site www.autonomialiteraria.com.br.



As amigas Luiza Andrade e Glaucia Viana chegaram para prestigiar a Flipei na sexta (24) e compartilharam o que estão achando desta edição.

"Mesmo com a chuva, a cidade fica linda, aconchegante, livro pra todo lado, respirando cultura", disse Luiza.

"Ano passado o evento estava mais politizado, o clima político estava mais fervilhante, acho que este ano está mais literário", comentou Glaucia Viana.

Sobre a escolha da autora Patrícia Galvão, a Pagu, como homenageada da Flip, as amigas elogiaram, com algumas ressalvas:

"Achei boa a escolha. Até então conhecia pouco sobre autora, sei que é uma referência feminista, e que casou-se com Oswald de Andrade. Mas não sabia muito sobre ela, então achei bacana porque trouxe esse conhecimento a quem não a conhecia ainda", comentou Luiza.

"A homenagem em si achei dispersa. Não vi mesas de debates, palestras e convidados destacando as obras da Pagu, a não ser aqui na Flipei. Ficou uma coisa meio solta", salientou Glaucia.



Na Praça da Matriz, editoras da região metropolitana como a Garota FM Books de Niterói e a Proverbo Editora, de Maricá marcaram presença. Os livros de ambas as editoras variam a partir de R$ 20.

No mesmo local, representantes do coletivo de autoras Escreviventes também contaram um pouco sobre suas experiências na Flip.

"Somos um coletivo de autoras de todo o Brasil, temos escritora finalista do Jabuti, é um trabalho em conjunto bem bacana e importante para a literatura independente", explica Mariana Carvalho que, ao lado de Pamela Rodrigues, estava a frente do stand do coletivo. Os livros do coletivo variam a partir de R$ 15.

À noite, o coletivo Escreviventes (@coletivoescreviventes) realizou um sarau na Casa Opera, em que várias das autoras do coletivo se apresentaram, se conheceram presencialmente pela primeira vez e reclamaram seus poemas. Entre elas, a poeta e professora Flávia Joss, de São Gonçalo, e a escritora Cecília Rogers, de Niterói.

É também na Casa Opera onde está localizado o stand da editora Itapuca, de Niterói. A editora está com promoções de livros a partir de R$ 10.

Lançamentos



À tarde, o escritor Rodrigo Santos lançou o romance Máquinas Escrotas, pela editora Patuá, na Casa Gueto. O livro é uma releitura de 'Noite na Taverna', de Álvares de Azevedo. Escritor, professor e roteirista, Rodrigo Santos também é autor do best-seller Macumba e outras obras como o livro de contos Carcará e o romance Fogo nas Encruzilhadas. Mais sobre o autor, em seu Instagram: @bardorodrigosantos.

A Casa Gueto nesta edição reúne 25 editoras independentes, com escritores de todo o Brasil.

Neste sábado, às 14h, acontece o lançamento da escritora e professora Flávia Joss: 'Acalanto em lá menor', publicado pela editora Mondru, que também está na Casa Gueto.

A obra reúne dezoito contos que falam da vida em pulsação, tendo como base o protagonismo feminino e negro em cenas do cotidiano vivenciado por essas mulheres. Flávia Joss, que faz parte dos coletivos Escreviventes e Escritoras Vivas, também é autora de 'Canções para desviver' (Minimalismos) e 'Historias e Memórias' (Tocando com Palavras). Mais sobre a autora em @flaviasjoss2_.

Às 16h, será a vez do lançamento da escritora niteroiense Cecília Rogers, 'Agualuz'. Neste drama psicológico, a personagem e narradora Luzia, através do fluxo de consciência, conduz o leitor a mergulhar na sua história. Percebe-se uma mulher que sofre de melancolia, fortemente acentuada pelo luto. Entre consciência e delírio, luz e sombra, ela traz à tona os sucessivos traumas que reverberam entre a sua infância e a fase adulta.

Cecília Rogers também é autora de 'Ardia a poesia em Maria', 'Sem ar', entre outros. Mais sobre a autora em @ceciliarogers.poeta.

A programação da vigésima primeira edição da Flip vai até domingo (26).