Meia maratona do Cristo Redentor de 2024 acontecerá neste domingo

No próximo domingo (29), acontecerá a edição de 2024 da meia maratona do Cristo Redentor. O evento promove uma experiência única para os seus participantes. Os atletas percorrem um trajeto pelos principais cartões postais da cidade até a linha de chegada aos pés do monumento.

A "corrida maravilhosa" está em sua 4ª edição e esgotou todas as 1200 inscrições disponíveis. Os corredores desfrutarão dos percursos de 10 km e 21 km pela Floresta da Tijuca, aproveitando o clima e a natureza dos cenários marcantes do Rio, como Vista Chinesa, Paineiras, Mesa do Imperador e o próprio Cristo Redentor, local de chegada das provas. Ao final, todos terão acesso ao santuário, com retorno via Trem do Corcovado, completando a experiência do evento com pós-prova com café da manhã e música ao vivo no Largo do Boticário.

Leia mais:



Acadêmicos de Niterói promove audição para comissão de frente dia 05 de outubro

Hospital Estadual Azevedo Lima celebra o Dia Nacional da Doação de Órgãos

A Meia Maratona do Cristo 2024 irá receber participantes de 20 estados brasileiros, além de visitantes internacionais dos Estados Unidos, Reino Unido e Holanda. Entre os turistas internos, São Paulo se destaca com 11% do público presente na largada, maior presença por estado, com exceção do Rio de Janeiro, local da prova, e seguidos por Minas Gerais.

O evento, que é uma realização da agência Effect Sport, é o único licenciado pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, e integra o calendário de celebrações de aniversário do monumento, celebrado no dia 12 de outubro.