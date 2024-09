Eles fazem História: Pb. Jorge completa 100 anos de uma vida inteira dedicada à evangelização de fiéis em Vista Alegre

Nascido em 1924, no bairro Vista Alegre, onde mora até hoje, Jorge Baptista dos Santos, mais conhecido como "Sr. Jorge", completou 100 anos no dia 29 de junho - Foto: Layla Mussi

O SÃO GONÇALO dá continuidade à série de reportagens sob o título: "Eles fazem História", que ressalta, valoriza e enaltece gonçalenses que fazem parte da vida e, literalmente, da história da população.

PRESBÍTERO JORGE - 100 anos de uma vida dedicada ao estudo e ensinamento da religiosidade como base para evangelização

Nascido em 1924, no bairro Vista Alegre, onde mora até hoje, Jorge Baptista dos Santos, mais conhecido como "Sr. Jorge", completou 100 anos no dia 29 de junho.

Tendo apenas o ensino fundamental completo, Jorge sempre se mostrou dedicado em seu lado profissional, onde sempre empreendeu, trabalhando em diversos ramos e também em seu lado religioso, do qual sua história se confunde com a da Igreja Evangélica Congregacional de Vista Alegre, onde é um dos fundadores.

Em entrevista ao O SÃO GONÇALO, ao lado do filho mais novo, Carlos Sérgio, o Presbítero relembrou sua trajetória de vida pessoal, profissional e religiosa.

História de 100 capítulos



Nascido em São Gonçalo, Jorge Baptista foi casado durante 71 anos com Dirce Braga dos Santos. O casal chegou a comemorar as bodas de 70 anos em 2019, mas em abril de 2021, Dirce veio a falecer. Frutos desse amor, vieram três filhos, Paulo César (em memória), Suely (em memória) e o único filho vivo, Carlos Sérgio Braga dos Santos, de 69 anos. Sr. Jorge teve seis irmãos, mas apenas uma ainda é viva, e irá completar 95 anos em breve.

Sempre ativo, Jorge, que tem 4 netos, 4 bisnetos e já é tataravô de dois, dirigiu até os 90 anos.

Em relação à sua vida profissional, a energia e vitalidade também fizeram parte de sua trajetória. Mesmo sem ter completado os estudos, ele trabalhou com comércio de frutas na antiga CADEG da Praça XV, no Rio de Janeiro, nos anos 50.



"Depois ele trabalhou como motorista de seu próprio caminhão, ao mesmo tempo em que também tinha plantação de laranja, abacaxi e cana de açúcar. E também houve um período que ele teve granja para criação de frango de corte, mas se aposentou mesmo como motorista autônomo", contou Carlos Sergio, filho de Sr. Jorge.

Sede por evangelização

Sendo um dos fundadores da Igreja Evangélica Congregacional de Vista Alegre, que foi inaugurada em 28/12/1958, Jorge Baptista atuou por mais de 50 anos como Presbítero na Igreja, onde também trabalhou, como tesoureiro, pelo mesmo tempo, ininterruptamente.

Presbítero é um cargo de confiança da igreja, e, juntamente com os diáconos e pastor, compõem o ministério da Igreja. O presbítero, dentro da Igreja Evangélica, é o auxiliar direto do pastor para pregar e dirigir cerimônias, além de ajudar a administrar a Igreja nos assuntos religiosos, administrativos e outros.

"O Presbítero Jorge Baptista dos Santos é um dos fundadores da Igreja Evangélica Congregacional de Vista Alegre, como resultado da evangelização no bairro onde já residia. O irmão Jorge, juntamente com outros irmãos e irmãs, ensinaram às pessoas que só Jesus Cristo nos salva, e que só ele pode nos dar a vida eterna. Muitos creram e a igreja foi organizada. Além da evangelização pessoal, do atendimento à comunidade e dos cultos no templo, fazia-se também a Escola Dominical onde se ensinava as doutrinas do Evangelho, tendo como livro a Bíblia Sagrada, onde o Pb. Jorge era professor de Bíblia, tarefa que desempenhou com conhecimento e dedicação enquanto a saúde permitiu", contou o Leônidas Prudêncio de Lemos, 72 anos, Pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Vista Alegre há 42 anos.

Sr. Jorge com Pastor Leônidas em culto na Igreja | Foto: Divulgação

"Além de pregador e professor na igreja, ele sempre foi um excelente conselheiro: pacífico, cordato, sensato, amigo e sempre pronto a ajudar quem precisasse. Zeloso com tudo que era da igreja, pois sabia que tudo pertence a Deus, participou ativamente, junto com os demais irmãos, da aquisição de lotes para construção do templo, da compra de materiais, até por ser ele o tesoureiro da igreja, cargo que exerceu com dedicação e honestidade por mais de 50 anos ininterruptos. Ainda hoje ele vai à igreja aos domingos à noite levado pelo filho, e faz questão de participar cantando, orando, acompanhando a leitura dos textos bíblicos na sua “velha Bíblia” e se alegrando com cada irmão que o cumprimenta e o abraça, proporcionando a todos, momentos agradáveis. No dia 29/6/2024 o Sr. Jorge completou cem anos de vida, com lutas, desafios, testemunho e bênçãos", completou Leônidas, que ao longo de seus mais de 40 anos como pastor, conhece bem a trajetória de Sr. Jorge.



Ele faz História

Jorge Baptista completou 100 anos no dia 29/06, com um Culto de Ação de Graças, na Igreja Evangélica Congregacional de Vista Alegre. Após a celebração, o Presbítero recebeu seus convidados no salão da Igreja.

"Conheço o Presbítero Jorge Batista antes de minha conversão. Foi ele quem vendeu os frangos para o almoço do meu casamento, no ano de 1982. Eu o chamo de 'meu Presbítero amado', sempre presente, sempre aconselhando. Inclusive quando aceitei Jesus, eu, em minha ignorância, achava que todos os meus problemas estavam resolvidos. Foi quando ele me disse: 'Agora seus problemas vão começar'. Depois eu entendi que servir a Jesus é andar na contra mão do mundo", disse Celma Regina da Silva Miguel, 59 anos, mais conhecida como "Celma das flores", dona do Espaço Verde Plantas, em Vista Alegre, onde também mora.

Presente na celebração do aniversário de Jorge Baptista, ela completou:



"Ele é um homem com muita sabedoria. Em todos os sepultamentos dos moradores do bairro, estava lá, com sua Bíblia debaixo do braço e uma palavra de ânimo. Sempre encheu a igreja nos seus aniversários, como agora, nos 100 anos, e sempre ganhou almas para Cristo. Grande homem de Deus. E um detalhe, quando você fala que é membro da Igreja Congregacional de Vista Alegre, as pessoas completam: 'Sim, a Igreja de Sr. Jorge", porque a nossa Igreja passou a ser conhecida como a igreja de Sr. Jorge Batista".

Para a comerciante Terezinha Bonifácio Vargas, de 82 anos, a presença de Sr. Jorge em sua vida tem um significado especial, visto a importância do presbítero em sua caminhada religiosa. Ela contou que, quando solteira, se batizou na Igreja Evangélica Congregacional de Vista Alegre, onde foi membro até se casar e mudar para o Rio. Em 1996, quando retornou a Vista Alegre, a comerciante foi novamente recebida como membro.

Fatima, nora de Sr. Jorge à esquerda, Sr. Jorge ao meio e Terezinha Bonifácio á direita | Foto: Divulgação

"Devo ao Presbítero Jorge a minha conversão ao Evangelho. Lembro-me de muitas ocasiões que meu pai não recebia Sr. Jorge em nossa casa, mas ele nunca desistiu de mim. Agradeço não somente a ele, mas à dona Dirce Baptista, por me receberem tão bem quando retornei para Vista Alegre após 30 anos. Eles nos visitavam semanalmente, o que rendia boas conversas e risos. Quando não podiam ir, telefonavam. Ele visitava todos quando podia, sempre com uma palavra de incentivo, leitura da Bíblia e uma oração. Ele se fazia presente em nossas vidas hoje, aos 100 anos, ele me reconhece pelo nome. Seu Jorge é uma pessoa que ficará guardada em nossos corações eternamente", concluiu Terezinha Bonifácio.

