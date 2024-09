Cinema nacional: espectadores e renda de produções brasileiras dobram em 2024

Até o início do mês, o cinema brasileiro dobrou seus resultados de renda e público em comparação com 2023. De acordo com dados da Agência Nacional de Cinema(Ancine), 209 filmes nacionais foram assistidos em salas de cinema por 7,37 milhões de pessoas.

Na questão de renda, no total, foram arrecadados R$ 141 milhões, número maior do que o ano passado inteiro, que acumulou R$ 67,3 milhões. Este ano, o preço médio dos ingressos aumentou de R$ 18,10, em 2023, para R$ 19,14.

O cinema brasileiro vinha sofrendo uma queda desde 2019, e se agravou com a pandemia. Entretanto, em 2023, o mundo cinematográfico nacional sentiu um ar de esperança. "Nosso Sonho", a cinebiografia sobre a dupla Claudinho e Buchecha, dirigida por Eduardo Leonel Albergaria, levou 505 mil pessoas às salas de cinema de todo o país e se consagrou como o filme nacional mais assistido do ano.



Em 2024, a sétima arte continua se fortificando. No momento, o filme nacional mais assistido do ano foi "Os Farofeiros 2", com 1,88 milhão de bilhetes vendidos, ocupando o 11º lugar. O segundo lugar ficou com "Minha Irmã e Eu", com 1,81. Porém, a produção estrelada por Tatá Werneck e Ingrid Guimarães, por ter feito sua estreia ainda no ano passado, acumularia 2,28 milhões de espectadores, caso as duas temporadas fossem somadas.

Em junho deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, anunciaram R$ 1,6 bilhão de investimentos públicos para impulsionar o setor audiovisual brasileiro - incluindo produções para a TV, streaming e cinema. A expectativa é de que 2025 supere os dados de 2024.