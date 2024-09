GameDev Summit 2024: Niterói recebe evento inédito de jogos eletrônicos

Com objetivo de promover o conhecimento sobre os jogos eletrônicos e discutir sobre o setor como vetor de desenvolvimento socioeconômico, o GameDev Summit 2024 acontece em Niterói, entre os dias 18 e 20 de setembro, no Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense (UFF), no campus Praia Vermelha. Com uma programação de três dias, o evento conta com uma série de conferências, palestras e mesas redondas, com especialistas e profissionais do setor, com foco em três eixos principais: Mercado, Cultura e Transformação Social.

Márcio Filho, diretor executivo da GF Corp, empresa de soluções gamificadas, e um dos especialistas que compõe o debate no evento, destaca que a cidade é um centro estratégico para a indústria de jogos eletrônicos e eventos relacionados:

“Niterói é uma das cidades que mais investe per capita em cultura e os jogos fazem parte da nossa cultura. Além disso, temos importantes instituições, como a Universidade Federal Fluminense, destacada na produção de pesquisas relacionadas a jogos e o Polo do IFRJ, pioneiro nos cursos de graduação em jogos eletrônicos no Brasil, o que coloca a cidade na vanguarda das boas práticas tecnológicas. O Game Dev Summit reunirá especialistas do mercado, da academia, do setor público e da sociedade civil para debater as oportunidades na transformação social, cultural e no mercado de games”.

O evento será dividido em temáticas diárias baseadas nos eixos, com quarta-feira (18) focada no Mercado, quinta-feira (19) em Cultura e sexta-feira (20) em Transformação Social. As palestras vão abordar temas variados, como: "Keynote: Desenvolvimento e Produção de Jogos", "O Fazer Cultural Carioca nos Jogos: Oportunidades", "A Cultura Geek e os Movimentos Sociais Organizados", "E-sports: A Comunidade Brasileira e o Futuro do País – Dá pra Tankar?", "Keynote: Jogos como Instrumento de Educação" e "Os Jogos como Ferramenta para Educação em Saúde".

Os debates vão ter a participantes renomados, como: Esteban Clua, professor da Universidade Federal Fluminense; Lynn Alves, docente e pesquisadora Universidade Federal da Bahia; Marcelo Vasconcellos, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); e Guilherme Xavier, mestre e doutor em Design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Para a secretaria das Culturas de Niterói, Julia Pacheco, receber um evento voltado para a tecnologia é estratégico para atender as demandas do setor e colocar a cidade no protagonismo digital:

“Niterói é uma das cidades que mais consome produtos tecnológicos, da cultura geek, conforme apontam pesquisas. Precisamos fomentar e estimular essas práticas que podem e devem ser ampliadas para todo o setor cultural, para a educação e todas as áreas de desenvolvimento social. A transversalidade da cultura digital permite que a gente alcance novas gerações e também, novas práticas de interação, por exemplo.

O evento será realizado de forma presencial na UFF, com transmissão online. O GameDev Summit 2024 conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas.

Ingressos pelo link: https://www.sympla.com.br/gamedev-summit-2024---niteroirj__2637130

Dia 01 – 18.09.2024 – Eixo: Mercado

- 08h30: Abertura

- 09h00: Keynote: Desenvolvimento e Produção de Jogos - Prof. Dr. Esteban Clua (UFF)

- 10h00: Oportunidades na Produção de Jogos Licenciados - Adrian Laubisch (Ayira)

- 10h40: A Narrativa para Jogos Eletrônicos - Ms. Thiago Baptista (Deathbound)

- 11h20: Web3 e Jogos: Uma Nova Onda - Prof. Antonio Marcelo (Node Hub by SdP)

- 12h00: Mesa Redonda: E aí, Dá pra Ganhar Dinheiro com Isso?

- 13h00: Encerramento

Dia 02 – 19.09.2024 – Eixo: Cultura

- 08h30: Abertura

- 09h00: Keynote: Produção Cultural Brasileira - Prof. Dr. Guilherme Xavier (PUC-Rio)

- 10h00: O Fazer Cultural Carioca nos Jogos: Oportunidades (Produtores Locais e Representantes de Governo)

- 10h40: A Cultura Geek e os Movimentos Sociais Organizados - Jorge Cesar Alves (Mov. Geek Niterói), Leonardo Giordano (Pres. Com. Cultura da Câmara de Niterói)

- 11h20: E-sports: A Comunidade Brasileira e o Futuro do País Dá pra Tankar? - Chandy Teixeira (Coordenador de Games e e-sports da Prefeitura do Rio)

- 12h00: Mesa Redonda: A Cultura de Jogos no Brasil

- 13h00: Encerramento

Dia 03 – 20.09.2024 – Eixo: Transformação Social

- 08h30: Abertura

- 09h00: Keynote: Jogos como Instrumento de Educação - Prof. Dr. Lynn Alves (UFBA)

- 10h00: Os Jogos como Ferramenta para Educação em Saúde - Prof. Dr. Marcelo Vasconcellos (FioCruz)

- 10h40: Os Jogos e a Questão de Gênero - Rique Sampaio (Jornalista do Podcast Primeiro Contato e Código do Caos)

- 11h20: Gamification: Os Elementos de Jogos Mudando o Mundo - Márcio Filho (GF Corp)

- 12h00: Mesa Redonda: A Mudança do Mundo Está em Jogo?

- 13h00: Encerramento