Cantora Teresa Cristina fará tributo a Maria Bethânia no G20

Nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro, acontecerá o G20, reunião das 20 maiores economias do mundo. Este ano, a 19ª edição irá receber a cantora Teresa Cristina, uma das responsáveis por revitalizar as rodas de samba na Lapa. Em sua apresentação, a artista fará uma homenagem especial para a cantora Maria Bethânia.

Maria Bethânia não será a primeira artista homenageada por Teresa Cristina. Em seu próximo álbum de estúdio, Teresa vai reverenciar Zeca Pagodinho, um dos nomes grandes do samba. A obra terá por volta de 14 faixas em seu repertório.

Leia mais

➣ Criando magia através da dança, Claudia Araújo promove arte, encanto e beleza com sua Escola de Ballet

➣ Escritora realiza sonho e representa São Gonçalo na Bienal de SP

O que é o G20?

O G20 é um fórum de cooperação econômica internacional que tem como objetivo debater temas para o fortalecimento da economia internacional e o desenvolvimento socioeconômico global. O evento terá a participação de 19 países membros, além da União Africana e a União Europeia.