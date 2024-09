Escritora realiza sonho e representa São Gonçalo na Bienal de SP

Maior evento literário da América Latina, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo é um dos destinos dos sonhos para todo escritor ou entusiasta da literatura - especialmente para os que nutrem o gosto pela leitura desde a infância e nasceram depois de 1970, ano da primeira edição do evento.

É o caso de Cyntia Fonseca, moradora de São Gonçalo que sempre sonhou em visitar SP para o evento e nunca teve a oportunidade até hoje. Aos 32 anos, a jornalista e escritora realiza o sonho da infância e representa a literatura gonçalense na edição desse ano, que termina no próximo domingo (15).

"Sempre foi um dos pontinhos da minha lista de desejos e sonhos, desde criança. Na Bienal do Rio eu vou desde sempre, fui com a escola pela primeira vez aos 6 anos. A Bienal de São Paulo era algo que parecia muitíssimo longe, impossível de ir... Mas dessa vez coloquei como meta pessoal investir em mais eventos literários, o que, felizmente, coincide com realizar mais sonhos", explica a moradora do bairro Vila Lage.

A oportunidade vem em um ano especial para a autora. Esse ano, ela oficializou seu projeto como editora, o Mapa das Letras, e lançou seu primeiro livro de poesia, o "Bloco de Notas", junto do coletivo Escritoras Vivas. O sucesso no universo literário serviu de combustível para finalmente conhecer a Bienal e aproveitar para divulgar seu trabalho autoral.

"Será a primeira vez, então não vou estar oficialmente com a editora em nenhum estande, mas será uma oportunidade de 'espalhar a palavra' do Mapaverso para públicos diversos. Vou distribuir marcadores, fazer vlogs, entrevistas e bastante networking. Também devo encontrar autores da região que estão fazendo um ótimo trabalho lá, o que é curioso, porque muitas vezes a pessoa mora no bairro vizinho, mas as agendas não batem e aí precisa ir pra São Paulo pra se esbarrar", conta Cyntia.

Por fim, para além de realizar uma meta pessoal e falar do próprio trabalho, ela também tem a missão acredita que a viagem é uma forma de representar a literatura gonçalense e estimular a cena local a superar os estigmas associados à produção de arte e cultura no município da Região Metropolitana do Rio.

"A maioria dos que produzem arte em São Gonçalo ainda tem baixa autoestima, são desacreditado, tem a síndrome de vira-lata e etc. Então, ir à Bienal de SP como autora, mesmo aos trinta e poucos anos, também é mostrar que, sim, é possível, gente, vamos lá, vamos acreditar", destaca Cyntia.

A 27° Bienal de SP começou no dia 6 de setembro e vai até domingo (15), no Distrito Anhembi, na Zona Norte da capital paulista,