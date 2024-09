Grota homenageia músico vítima de acidente com espetáculo gratuito em Niterói nesta quarta (04)

A Orquestra da Grota realiza, nesta quarta-feira (04), uma apresentação com entrada gratuita na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói. O espetáculo é dedicado à memória do músico Fernando Brasil morto precocemente em 2023 após um acidente de moto. O show está marcado para começar às 19h30 e os ingressos serão distribuídos gratuitamente a partir de uma hora antes da apresentação.

No espetáculo, estarão presentes o Conjunto de Flautas da Grota, o Som Doce da Grota, o grupo Non Stop e a Orquestra Fernando Brasil, composta por amigos do músico que formaram um conjunto especialmente em sua homenagem. Segundo o grupo, a proposta é de que seja uma noite "de festa" para lembrar a alegria do jovem músico.

No programa, cada grupo interpretará músicas que marcaram a trajetória da Grota e de Fernando ou que representam o sentimento de gratidão e saudade que afloram a partir de sua perda. Entre as composições estão obras como “Ai que saudade de você” (Vital Farias), “Mourão” (César Guerra-Peixe), “Cheguei” (Wallace Viana e André Vieira) e “Rindo à Toa” (Ricardo Ramos Cruz).



Os ingressos podem ser retirados na bilheteria da Sala Nelson Pereira dos Santos a partir das 18h30, nesta quarta (04). A sala fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 880, em São Domingos, Niterói.