VLT Carioca e Barcas estão com dez oportunidades abertas para cargos de nível médio

O Grupo CCR oferece dez vagas de emprego em diferentes cargos de nível médio para atuação no VLT Carioca e na CCR Barcas. No VLT Carioca são oito vagas para atendimento ao público, no cargo de Agente de Fiscalização. A oportunidade é para o público em geral, incluindo pessoas com deficiência (PCDs).

Para se candidatar, os interessados precisam ter o Ensino Médio completo, experiência no atendimento ao público e disponibilidade de horário.

Leia também:

Eleições 2024: Veja agenda dos candidatos a prefeito de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

Cidade do Rio registra dia mais frio do ano



Nas Barcas, há uma vaga afirmativa para pessoas com deficiência na função de agente administrativo I e uma vaga para moço de máquinas, ambas para atuação no Estaleiro, em Niterói.



Para concorrer ao cargo de agente administrativo é preciso ter Ensino Médio completo e experiência com serviços administrativos. Já para a função de moço de máquinas, além do Ensino Médio completo, os candidatos precisam ter CIR categoria MOM ou superior e conhecimento de Informática (pacote office).

Como benefícios, as empresas oferecem assistências médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, previdência privada, entre outros.

Para participar, acesse o site https://grupoccr.gupy.io/ e busque pelo nome da vaga de interesse.