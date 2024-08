Anitta será atração musical de jogo da NFL no Brasil

Anitta fará show no intervalo; Luísa Sonza também se apresenta no evento - Foto: Divulgação/NFL

A cantora Anitta será a principal atração musical da partida especial da liga de futebol americano no Brasil. A primeira partida da National Football League (NFL) realizada na América do Sul acontece no dia 6 de setembro na Neo Química Arena, em São Paulo. Além de Anitta, o jogo terá shows de Luísa Sonza e Zeeba.

As equipes que vêm ao Brasil para o confronto são Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. O evento marca o início da temporada regular da liga norte-americana. Tim Tubito, diretor de eventos e apresentação de jogos da NFL disse que a liga entendeu ser "essencial aproveitar o ritmo dinâmico da cena musical de São Paulo" para a partida.

Anitta celebrou a participação. "Significa muito poder me apresentar em São Paulo, no primeiro jogo da NFL no Brasil, podendo levar aos fãs do mundo inteiro toda a emoção e alegria da nossa incrível cultura. É realmente um sonho que se tornou realidade fazer parte deste momento”, comentou a cantora.



Antes da apresentação dela, Luísa Sonza será a intérprete do hino nacional brasileiro, enquanto o cantor americano Zeeba vai cantar o hino dos Estado Unidos. A partida já teve ingressos esgotados e será transmitida no Brasil pelos canais CazéTV, RedeTV!, ESPN Brasil e NFL Game Pass na DAZN.