Festival esportivo inclusivo, Rio Delas, abre inscrições para segunda edição

O festival Rio Delas Sport está de volta depois da sua primeira edição em 2019. O evento vai acontecer no Posto 3 da Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio e vai reunir esportes como surfe, altinha, bodyboarding, futevôlei e corrida de rua.

O festival é para mulheres, também contará com modalidades mistas e adaptadas para PCDs e categoria iniciante para jovens de projetos sociais. O objetivo é que seja realizado anualmente e que, gradativamente, inclua mais esportes. Uma das presenças já confirmadas é a surfista de ondas grandes, Michelle des Bouillons.

O evento acontecerá entre os dias 29 de agosto e 1 de setembro. As inscrições para o bodyboarding e surfe já estão abertas no site do evento. Os projetos sociais e escolinhas de crianças terão suas inscrições subsidiadas.

O Rio Delas Sport Festival foi criado a partir de um movimento em prol da categoria feminina do bodyboarding, mas promete ter cada vez mais esportes incluídos.