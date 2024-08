Show de grupo coreano NXT em Niterói contará com telões externos

NTX estará presente no K-Festival 2024 - Foto: Reprodução/Victory Company

NTX estará presente no K-Festival 2024 - Foto: Reprodução/Victory Company

Os niteroienses fãs dos grupos de k-pop estão ansiosos para a hora de finalmente poder assistir, ao vivo, um show completo de seus artistas favoritos. O grupo NTX, que fará apresentações nos dias 14 e 15 de agosto no Centro Cultural da UFF em Niterói, em parceria com a Prefeitura, conseguiu a disponibilização de telões externos que vão transmitir o show para quem não conseguiu ingresso. A iniciativa se deu após todos os tickets disponíveis serem vendidos em menos de uma hora para os dois shows.

Esta será a primeira vez que os jovens sul-coreanos Hyeongjin, Yunhyeok, Jaemin, Changhun, Hojun, Eunho, Seungwon e Rawhyun se apresentarão com a nova turnê fora do continente asiático. NTX (abreviação de Neo Tracks nºX) surgiu em 2021, fazendo performances impecáveis nos principais programas de TV e realities shows da Coreia do Sul e, desde então, vem conquistando espaço na indústria musical coreana e internacional.

“Problematic” é o carro-chefe de “Hold X”, o novo mini álbum do grupo que traz uma mistura de hip-hop e dance music, características principais dos trabalhos do octeto, além de refletir a intensa e dedicada paixão e atitude desafiadora do conjunto.

A turnê é organizada pelo Centro Cultural Coreano no Brasil e em Niterói tem realização da UFF e de Ana Cláudia Guimarães. Os shows também acontecem em Brasília, São Paulo, Piracicaba, Belo Horizonte e João Pessoa.