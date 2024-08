Evento do 'Coletivo Pretas Baobab' homenageia mulheres pretas em Niterói

Neste sábado (3), o 'Coletivo Pretas Baobab', irá trazer mais uma edição do evento Reduto Afro Cultural para Niterói, com homenagens a 25 mulheres pretas, fazendo referência ao Dia Nacional de Tereza de Benguela e da mulher negra, comemorado em 25 de julho.

"O nosso projeto nasce numa ideia de ter um território de identidade étnica, onde através da promoção da nossa cultura, possamos diminuir os preconceitos, divulgar a nossa música, a nossa dança, moda, gastronomia, literatura e tudo que faz parte da arte do povo preto. Essa feira fortalece o empreendedorismo do povo preto, em sua maioria mulheres negras", explicou Ruth Sheila, coordenadora do coletivo Pretas Baobab e organizadora do Reduto África Cultural.

O evento gratuito, que será realizado na Praça Juscelino Kubitschek (ao lado das barcas), no centro de Niterói, das 12h às 22h, irá contar com feira afro, desfile, baile charme, quadrilha e roda de samba. Na ocasião, a marca 4Art Tattoo irá inaugurar o primeiro estúdio móvel de tatuagem, o "4Art Tattoo Truck". Apoiado pela marca Electric Ink, parceira de longa data da 4Art Tattoo, o projeto é pioneiro em Niterói e tem entre os objetivos, realizar ações sociais que atendam a todo tipo de público. Outras marcas apoiadoras são a WW Refrigeração e a Top Truck.

"O coletivo também visa a política no direito das mulheres, políticas públicas, educação. O que a gente quer é aquilombar o nosso povo, dar visibilidade dentro da sociedade civil, nos fortalecendo em todos os âmbitos. A gente também quer mapear o nosso povo, ter acesso a eles, garantindo nosso espaço de acolhimento e autonomia das nossas mulheres e nosso povo preto. Estamos sempre fazendo esses eventos, com muita dificuldade, mas com muita força dessa mulherada preta. Trazemos nosso samba, capoeira, charme, literatura, e esse mês, nessa edição, vamos homenagear o julho das pretas, que foi comemorado em 25 de julho, no dia da mulher negra-latina-caribenha. Estaremos homenageando 25 mulheres, e torcemos para que as pessoas venham, que valorizem o nosso trabalho, que deem visibilidade à nossa cultura", completou a coordenadora.