Festival Enel traz Péricles e atividades para crianças no Caminho Niemeyer

Festival Enel acontece no domingo 4 de agosto - Foto: Reprodução/ Prefeitura de Niterói

O Festival Enel que acontece no Caminho Niemeyer em Niterói, trará grandes nomes da música brasileira para animar a população. O evento contará com apresentações de Péricles e Ana Carolina, que fará uma homenagem á Cássia Heller. O festival acontece no domingo (4) das 11h da manhã até ás 19h.

Além de música, o evento terá diversas atividades gratuitas para crianças de todas as idades, com oficinas esportivas e culturais. O acesso ao espaço está liberado para pessoas sem ingressos até ás 14h, depois disso só será aceito a entrada com ingresso retirado pelo site Sympla, que já estão esgotados. O evento está sujeito á lotação.

O pagodeiro Péricles apresentará seu novo show "Céu Lilás ao vivo", cantando seus grandes hits, enquanto Ana Carolina apresentará o espetáculo "Ana canta Cássia", revivendo grandes sucessos da cantora.

Para as crianças terá diversas atividades divertidas e educativas, como oficinas de plantio de mudas, para ensinar sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente e também confecção de pipas, ensinando á faze-las e brincar com segurança.

Em ano olímpico, no evento também terá barracas esportivas com vôlei de praia e tênis de mesa. A atividade será conduzida por professores de educação física, que ensinarão os fundamentos das modalidades, além de incentivar a prática esportiva e promovendo saúde e bem estar.

Serviço



- Data: Domingo, 4 de agosto

- Local: Caminho Niemeyer, Niterói

- Horário: 11h ás 19h

- Entrada: Gratuita