Espraiado de Portas Abertas volta a agitar bairro rural de Maricá neste domingo (04)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, promove neste domingo (04/08) a quarta edição da temporada 2024 do Espraiado de Portas Abertas, o mais tradicional circuito de turismo rural da cidade e que completou 15 anos em 2023. Tendo como tema o Dia dos Pais, os 21 restaurantes que participam do projeto oferecem gastronomia variada, e não mais um único prato específico como ocorria antes. Haverá ainda shows de 19 atrações musicais da cidade.

A programação terá início a partir das 9h e inclui no roteiro visitas guiadas à Fazenda Pública Joaquín Piñero. A gastronomia terá caldos, massas, petiscos em geral, bebidas e diversos tipos de artesanato da Feira da Agricultura Familiar e da Feirarte, como crochê, patchwork, trabalhos em feltros e quadros. Estão ainda previstas atividades culturais e opções de passeios, como a visitação à capela de São Jorge e à sede das Unidades de Conservação, próxima à cachoeira. Haverá também opções para trilhas a pé (todas com saída às 8h do Bar da Izabel) e um ‘city tour’ de Jeep (com saídas às 9h e às 14h do mesmo local), ambas gratuitas.

De acordo com a Secretaria de Turismo, o evento é bimestral e terá ainda mais duas edições neste ano: em 13 de outubro será comemorado o Mês das Crianças; e em dezembro haverá o Natal Rural Mágico, no dia 08.



Serviço:

Espraiado de Portas Abertas

Data: Domingo, 04 de agosto

Horário: 9h às 17h

Local: bairro rural do Espraiado

Programação musical do Espraiado de Portas Abertas:

Shows a partir de 13h

Bar da Izabel: cantor Edu Tamaki

Restaurante Cantinho da Panela Furada: cantor Edinho Manhoso

Djalma Bar Botafoguense: cantor Edy Baiano

Atelier da Célia: cantora Simone Lial

Bar da Ellen: cantor Eric Plozzer

Largo de Santo Antônio: cantor Maurício Lima

Trailer água na boca: cantor Naldo da Hora

Churrasquinho da Alba: cantora Rose Lima

Restaurante Costela Fogo de Chão: cantor Michel Tertulino

Mr Sabor de Mel: cantor Luan Ribeiro

Espaço para eventos Sítio do Riacho: cantor Paul Rock

Solar dom Quixote: cantores Lucas Cruz e Hannah Braga

Restaurante Recanto do Pedregulho: cantor Ronaldo Valentim

Bar e Petiscaria do Toro: cantores Givan e Junio

Mombak: cantora Andréia Santiago

Bar do Binho: Cachoeira do Espraiado: cantores Suzana e Rogério Peclat (único que começa às 12h e vai até 15h)