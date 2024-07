Escritor de SG participa do programa literário 'Trilha de Letras', da TV Brasil

Na última quarta-feira (24), o programa Trilha de Letras, da TV Brasil, apresentado por Eliana Alves Cruz, recebeu para um bate-papo exclusivo o escritor gonçalense Rodrigo Santos. O programa inédito foi ao ar às 23h, simultaneamente em áudio na Rádio MEC.

Natural de São Gonçalo, Rodrigo falou sobre seu mais recente livro, 'Máquinas Escrotas', e sobre o projeto 'Uma Noite na Taverna', um encontro de poesia idealizado por ele que durou mais de uma década e movimentou a agenda cultural da região.

Rodrigo também é roteirista e autor de 'Macumba e Fogo nas encruzilhadas'. Sua mais recente obra, 'Máquinas Escrotas', é uma releitura da obra 'Noite da Taverna', de Álvares de Azevedo. Na trama, quatro homens se encontram após a morte da Mãe de Santo que os criou e fazem um balanço sobre a vida de cada um.

"A gravação foi um encanto. A Eliana é uma amiga querida, por quem eu tenho profundo respeito e carinho. Gravamos na Bibliomaison, na biblioteca do Consulado francês. Além de ser um lugar lindo, a equipe toda foi muito acolhedora", contou o autor.

Para ele, "foi uma honra muito grande participar do mais relevante programa de literatura na televisão aberta brasileira, apresentado por uma das maiores escritoras de nosso tempo".

"Para um escritor de uma cidade invisibilizada e esquecida como a nossa, é um marco importantíssimo. Coloca frescor na trajetória, é mais uma validação de um trabalho longo, já consolidado e, é claro, mostra em rede nacional que São Gonçalo tem isso também. Não é só cidade dormitório nem Sucupira", acrescentou.

Sobre o programa

O Trilha de Letras busca debater os temas mais atuais discutidos pela sociedade por meio da literatura. A cada edição, o programa recebe um convidado diferente. A atração foi idealizada em 2016 pela jornalista Emília Ferraz, atual diretora da produção que entrou no ar em abril de 2017. Nesta temporada, comandada por Eliana Alves Cruz, os episódios foram gravados na BiblioMaison, biblioteca do Consulado da França no Rio de Janeiro.

O Trilha de Letras pode ser acessado em formato podcast nas plataformas digitais. A atração literária também fica disponível no app TV Brasil Play e no canal do YouTube da emissora pública.