Suel agita fãs em Niterói no Rádio Mania Ao Vivo

O cantor e compositor Suel apresentou seus principais sucessos para um grupo de fãs em Niterói na tarde desta quinta-feira (25). O artista, ex-vocalista do grupo Imaginasamba, visitou o Centro do município para uma apresentação especial no “Rádio Mania Ao Vivo” e conversou com a equipe de OSG sobre seu próximo lançamento, que chega nas plataformas digitais nesta quinta (25), às 21h.

O artista lança, daqui a pouco, a segunda parte do álbum “Pôr do Suel Em Recife”, que traz registros de um show realizado em Pernambuco no começo de 2024. “O Pôr do Suel é um projeto que eu já queria lançar há muito tempo. É um evento que vai rodar o Brasil inteiro, mas eu queria transformar isso num audiovisual para invadir a casa das pessoas. A parte 1 foi aceita de braços abertos por todos os fãs e hoje sai a parte 2”, contou o compositor.

Um dos destaques desse novo trabalho é a música “Vitamina C”, gravada junto do grupo Menos É Mais. Para o hit, Suel lançou um desafio para os fãs: com o lançamento da música, os seguidores do cantor estão convidados a criar uma coreografia para a música. “Ainda não tem uma coreografia oficial, então isso eu vou deixar para meus fãs. Vou deixar a galera criar, porque dançar não é muito meu forte. Então a galera vai criar e a gente vai aderir o que fizerem”, convidou o cantor.

Ex-vocalista do Imaginasamba, artista tem mais de 20 anos de carreira no pagode | Foto: Layla Mussi

Ao lado da banda Amor de Fé, Suel já começou o show na Rádio Mania com alguns dos principais hits da carreira, como “Me Assume ou Me Esquece” e “Proposta”, para a alegria das dezenas de fãs presentes, como se auto-intitulam as fãs do artista. Para alguns, também foi a chance de ver um artista de sucesso perto de casa, como é o caso dos niteroienses Leandro Matilhas e Cristina Nascimento, ambos de 47 anos, que moram no Centro e aproveitaram para conhecer de perto o trabalho do artista.



“Apesar de a gente morar em Niterói, aqui no Centro, nunca tínhamos vindo na Rádio Mania. Então surgiu essa oportunidade e a gente não pensou duas vezes. Viemos para conhecer a rádio e prestigiar o show desse cantor que é tão talentoso e tão famoso, está cheio de fãs aqui", destacou Cristina.

Cantor lança segunda parte do álbum "Pôr do Suel Em Recife" | Foto: Layla Mussi

Os fãs do cantor são conhecidos por um diferencial: são os “fãs-coruja”, como o próprio Suel batizou. O nome surgiu por causa da tatuagem da coruja que o cantor tem no pescoço. Ele explica que a ideia do desenho surgiu numa época em que procurava por alguma ”marca registrada” que o ajudasse a construir uma identidade particular.



“Quando meu tatuador me sugeriu a coruja, eu achei que tinha muito a ver, porque a coruja é um animal noturno e eu também sou, a coruja é observadora e eu tenho essa tendência também de observar mais, e também é símbolo de sabedoria, que é o que a gente sempre busca: ser sábio para encarar as dificuldades da vida e para conseguir resolver as situações que acontecem no nosso trabalho”, explica o cantor.

Artista reuniu dezenas de fãs no estúdio da emissora | Foto: Layla Mussi

Suel começou a carreira no pagode há mais de duas décadas. Em 2002, ele estreou como vocalista do Imaginasamba, onde começou a se destacar no cenário musical. Seus primeiros trabalhos solo datam de 2005. Ele continuou à frente do Imaginasamba até o final de 2018, quando decidiu a carreira solo em definitivo. Como compositor, ele já escreveu sucessos gravados por artistas como Péricles, Mumuzinho, Belo e Sorriso Maroto, entre outros.