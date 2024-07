Grupo Soweto anuncia show de despedida no Rio

Com Belo nos vocais, Soweto fará último show do grupo - Foto: Thais Marques / Divulgação

O histórico grupo de pagode paulista Soweto, anunciou quando será seu último show no Rio de Janeiro. A turnê de despedida em comemoração aos 30 anos do grupo acontecerá no dia 5 de outubro no Riocentro, os ingressos começam a ser vendidos está terça feira (23) no site da bilheteria oficial.

Em maio deste ano, o grupo se apresentou com ingressos esgotados na Praça da Apoteose e agora pretendem repetir o feito. Essa será a última oportunidade para os fãs cariocas presenciarem o encontro do quarteto original reunido, com Belo, Criseverton, Dado e Claudinho.

A turnê apresenta os maiores hits do grupo em um show de 3 horas de duração. "Será especial demais poder cantar pela última vez como Soweto nesta cidade que eu tanto amo, estamos preparando um show ainda mais especial para que nossa despedida seja incrível e do jeito que nossos fãs merecem", comentou o cantor Belo.