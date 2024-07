Espaço no Mutondo recebe espetáculo baseado em obra de Zíbia Gasparetto

A companhia Encenadores Teatrais estreia em São Gonçalo, no próximo dia 10 de agosto, o espetáculo 'Ela Confiou na Vida'. A peça, inspirada em um romance de Zíbia Gasparetto, será apresentada no Espaço Espírita Fraternidade (EEFRA), no Mutondo, em apresentação única antes de seguir para outros municípios.

O espetáculo teatral é inspirado no livro homônimo, que por sua vez é atribuído pela autora ao espírito Lucius. A narrativa acompanha um espírito que aguarda para reencarnar em um novo corpo no contexto humilde de uma comunidade no Rio de Janeiro.

A apresentação acontece às 18h, no dia 10 de agosto, no EEFRA, que fica na Rua Visconde de Sepetiba, 53, no Mutondo. Os ingressos custam R$ 30 antecipado e R$ 40 no dia. A venda antecipada acontece através do WhatsApp (21) 98529-8070.