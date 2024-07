Otaviano Costa sofre aneurisma e precisa passar por cirurgia

O ator e apresentador Otaviano Costa, de 51 anos, precisou passar por uma cirurgia após ser diagnosticado com um aneurisma de aorta. Em postagem no seu perfil do Instagram, nesta segunda (22), o ator divulgou o diagnóstico e atualizou os seguidores sobre o estado de saúde. Ele passa bem.

Segundo Otaviano, ele descobriu o problema no início do mês, após realizar um exame. Ele já vinha sentindo dores na região abdominal há algum tempo e, após uma consulta com um cardiologista, passou por um ecocardiograma que acabou detectando uma dilatação da artéria a um nível perigoso.

Leia também



➢ Manuela D'Ávila vence processo contra Record e Igreja Universal

➢ Mãe de Isis Valverde expõe nas redes sociais sua luta contra o câncer

"A qualquer momento eu poderia ter o rompimento da minha aorta e assim ser irreversível. Resolvemos apontar a cirurgia como solução definitiva para esse risco, que não seria justo eu mais correr", contou Otaviano. Ele foi operado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Segundo o ator, a previsão é de que ele receba alta ainda nesta segunda-feira (22). Liberado, ele seguirá em recuperação de casa, com acompanhamento de fisioterapeutas. Na postagem, Otaviano agradeceu ao apoio da esposa, Flávia Alessandra, de familiares e amigos.