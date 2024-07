Museu da Justiça em Niterói recebe roda de Conversa sobre literatura negra e feminina

No próximo dia 25, quarta-feira, é celebrado o Dia do Escritor e da Mulher Latino-Americana e Caribenha. Em ocasião à data, amigos e profissionais da literatura na região, se reúnem numa roda de conversa, 'Literatura Negra e Feminina - Celebrando Vozes e Histórias', a partir das 14h, no Museu da Justiça, em Niterói.

Serão debatidas as trajetórias na escrita das autoras de Niterói, Joselene Souto e Ana Luísa Magalhães, com mediação de Sthefani Lima Teixeira. Além de como a mulher negra atua na escrita, muitas vezes sendo usada como um ato de resistência. A roda de conversa vai cruzar as duas celebrações, diretamente ligadas à ancestralidade.



A entrada é livre e o público poderá participar, fazendo perguntas e comentários.

Leia também:

Gonçalense se prepara para renomado concurso de beleza: 'Miss Eco Brasil'

Evento reúne integrantes do NEACA e representantes da Segurança Pública em Itaboraí



O Museu da Justiça de Niterói fica na Praça da República, s/nº, Centro, Niterói.