Gonçalense se prepara para renomado concurso de beleza: 'Miss Eco Brasil'

A gonçalense Adrielle Santos de Souza, de 21 anos, está se preparando para um renomado concurso de beleza, voltado também à ecologia, o Miss Eco Brasil, que acontece dos dias 10 a 14 de dezembro, em Taquari, no Rio Grande do Sul.

Formada como modelo e manequim pela School Models, onde atua desde os 13 anos, Adrielle também estuda direito e faz estágio numa escritório de advocacia em São Gonçalo.

Leia também:

Céu em festa: Marília Mendonça completaria 29 anos nesta segunda-feira

Iza e Ludmilla comemoram lançamento de projeto em conjunto



"Eu nunca tinha pensado em ser Miss, até o dia em que estava assistindo uma série na TV com a minha mãe e ela me contou que esse era o sonho dela quando era mais nova. Após o falecimento dela me surgiu a oportunidade de participar dos concursos e eu aceitei, em homenagem a ela", contou Adrielle.



A jovem foi aclamada Miss São Gonçalo America's em 2022 e 2023 e representou a cidade no Miss Rio de Janeiro America's, onde ficou em 2º lugar, recebendo o título de 2ª princesa.

A modelo foi aclamada Miss São Gonçalo 2022 e 2023 | Foto: Divulgação

"Através do meu desempenho no Miss Rio de Janeiro, fui escolhida para representar o meu estado no Miss Eco Brasil, um dos maiores concursos voltados à beleza e ecologia", explicou a modelo.



Miss Eco Brasil

O concurso "Miss Ecologia Brasil" foi fundado em março de 1990 como “Garota Ecologia” e foi oficializado como Miss Eco Brasil, com o advento da Rio Eco/92. Não se trata de um evento de contestação e nem está ligado a nenhum órgão ecológico brasileiro ou internacional, mas visa, porém, mostrar à mídia, a graça e beleza dos povos de cada região, com seus trajes e encantamentos.

"O meu sonho é trazer o título Miss Eco Brasil para o nosso Estado, pois sinto que estarei homenageando e honrando a memória da minha mãe. Quero levar para o Rio Grande do Sul todas as belezas do Rio de Janeiro e dar ênfase à preservação do meio ambiente, enfatizando a parte ecológica relembrando um de nossos animais, oriundos do estado, que se encontra extinto: o mico leão dourado", contou Adrielle.

"Quero trazer também a ecologia através da moda, portanto pretendo apresentar vestidos feitos de forma reciclável onde eu mesma os farei, para os eventos de Miss que ocorrerem ainda neste ano", contou a Miss, que prepara para o concurso algo especial que ainda não pôde revelar.





Um dos vestidos recicláveis feitos por Adrielle apresentado durante sessão de fotos Divulgação