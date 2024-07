Sala Nelson Pereira dos Santos recebe show 'Retrovisor'

O cantor e compositor niteroiense Carlos Mauro celebra seus 40 anos de carreira, e 60 de vida, com o show “Retrovisor”, no dia 28 de julho, às 19h, na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, em Niterói. A apresentação vai relembrar diferentes momentos do cantor, desde as músicas dos grupos A Mosca (1987-1993) e Tio Samba (1998-2018), até as produções solo mais recentes, como os EPs “A favor dos insetos”, “Meu Deus é Bom” e "O Outro", que será lançado nas plataformas digitais dois dias antes, em 26 de julho.

O EP “O Outro” contém cinco composições inéditas de autoria própria, sendo que três delas foram feitas em parceria com parceiros letristas, duas com Marcelo Diniz (“Tudo faz sentido” e “A bolha”) e uma com Sérgio Barros (“Eu canto”). As outras duas canções (“O outro” e “Amor imperfeito “) têm letras do próprio cantor.

Segundo Carlos Mauro, a faixa-título do EP, a terceira na ordem, é um samba-ijexá com o ritmo meio quebrado em alguns momentos e sua letra questiona as fronteiras entre o “eu” e o “outro”, apresentando-as como fluidas e interdependentes.



"Na canção falo da identidade do 'eu' que é definida tanto pela diferença quanto pela semelhança com o outro e a condição de ser outro é essencial para a compreensão de si mesmo", explica.

A canção que abre o EP, “Eu canto”, é um samba tradicional que fala sobre o ato de cantar e de sua importância para unir pessoas, expressar sentimentos de alegria e tristeza, relembrar momentos importantes e celebrar a nossa própria existência. A segunda faixa, “Tudo faz sentido”, é um baião-rock que celebra a explosão intelectual e criativa, reconhecendo que a busca pelo conhecimento e expressão está repleta de paradoxos e que a riqueza da experiência humana está em abraçar esses paradoxos, encontrando sentido mesmo nas aparentes contradições a absurdos da vida.

A penúltima faixa, “A bolha”, é uma bossa nova com harmonia modal e sua letra explora a fragilidade e a beleza efêmera de uma bolha como metáfora para discutir conceitos de beleza, transitoriedade e complexidade. Finalmente, a última canção, “Amor perfeito”, é uma polca-choro, gênero da música brasileira muito popular em meados do século XIX, e sua letra é uma reflexão sobre a beleza e o sentimento que coexistem no coração de alguém que ama profundamente, mas que deve manter esses sentimentos ocultos.

A produção desse terceiro CD, a exemplo dos outros dois, foi feita por Bernardo Dantas, responsável também pelas guitarras, violões e teclados, além de todos os arranjos. O EP ainda contou com a participação dos seguintes músicos: João Callado (cavaquinho em “Eu canto”), Bruno Barreto (percussão em “Eu canto e “O outro”), Fabio Lessa (baixo em “Tudo faz sentido “e “O outro”), Bruno Migliari (contrabaixo acústico em “A bolha”), Felipe Tauil (bateria em “O outro” e percussão em “Amor imperfeito”), Leonardo Miranda (flauta em “Amor imperfeito”), Whatson Cardoso (clarineta em “Amor imperfeito”), Marcio Arese (saxofones em “O outro”), Fabiano Segalote (trombone em “O outro”) e Maico Lopes (trompete em “O outro”).

40 anos de carreira e 60 anos de vida do artista

A apresentação celebra as quatro décadas de carreira do cantor e compositor niteroiense Carlos Mauro no dia de seu 60º aniversário. O espetáculo vai revisitar o repertório dos grupos em que Carlos Mauro atuou como cantor e compositor - A Mosca (1987-1993) e Tio Samba (1998-2018)- e também as músicas dos seus dois EPs solo já lançados, "A favor dos insetos" (2022) e "Meu Deus é bom"(2023), além de apresentar as novas composições que integram o seu novo trabalho, "O outro".

No show, Carlos Mauro vai ser acompanhado por uma banda liderada pelo guitarrista, violonista e arranjador Bernardo Dantas, produtor de todas as suas gravações solo e diretor musical do espetáculo. Os outros músicos são Rodrigo Sebastian (baixo elétrico e acústico), Lulu Antunes (teclados e sanfona), João Callado (cavaquinho, guitarra e violão) e Gabriel Guenther (bateria e percussão). Estão previstas no evento participações especiais dos músicos que integraram os grupos A Mosca e do Tio Samba e de outros que participaram dos trabalhos solo do cantor.

"Olhar pelo retrovisor é lembrar de onde viemos e ter consciência do caminho que percorremos para chegar até o ponto em que estamos. É percebermos que a nossa trajetória faz sentido, é responsável pela nossa singularidade e é também o fundamento da nossa personalidade", afirma.

Além disso, Mauro acrescenta que o show propõe revisitar a trajetória dele não apenas com os conjuntos que integrou, mas inclui momentos do trabalho solo.

"Com o Tio Samba, que era uma orquestra típica de samba, revisitei a obra de muitos compositores e o repertório de grandes intérpretes do gênero mas, atualmente, estou me dedicando a revisitar a mim mesmo e a explorar minhas próprias composições. Se antes buscava me apoiar no legado dos mestres, agora tento tomar como fundamento minha própria experiência na música". E conclui, dizendo que "o aprendizado proporcionado com o nosso passado é o que nos possibilita inventar o nosso próprio futuro.

Serviço

Show "Retrovisor"

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos.

Data: domingo, 28 de julho de 2024.

Horário:19 horas

Classificacão etária: Livre

Duração: 90min

Valor dos ingressos: R$ 30,00, R$ 15,00 (meia entrada)