'Dom Sarau' traz música e poesia para o Partage Shopping neste sábado (20)

Muita música, poesia e todo tipo de arte vão tomar conta do palco do Partage Shopping, em São Gonçalo, no próximo sábado (20). O evento, que acontece todo terceiro sábado do mês, irá completar três anos no local.

A partir das 17h, na Praça de Alimentação, artistas de diversos gêneros irão animar o público em ritmo de festas típicas. O evento também conta com o lançamento do livro "Gustavo gosta de rosa", de Luciana Soriano.

Confira os artistas presentes:



- Dan Christovam e convidados

- Rebeca Carvalho

- Francisco Dhyego

- Maria Julião

- Paulo Vanna

- Carine Lessa

- Beth Gueiredo

- Milton Machado

- Maria do Rosário

- JC Gomes

- Bartira Mendes

- Silvana dos Anjos

- Ilton Santos

- Priscila Souza

- Khemeronn

- Pedro Garrido

- Viviane Mendonça

- Cleidiane Montel

- Gessé Viana