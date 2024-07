Escritora carioca se torna empreendedora literária para fortalecer outros autores

"Com as ferramentas certas, um livro pode acelerar carreiras, ampliar a influência e transformar negócios", diz a autora - Foto: Divulgação

"Com as ferramentas certas, um livro pode acelerar carreiras, ampliar a influência e transformar negócios", diz a autora - Foto: Divulgação

Criadora do conceito Empreendedorismo Literário, a escritora carioca Alexandra Vidal usou a própria experiência como autora e ghost writer para fortalecer outros autores que, em geral, começam a carreira com a produção independente. O Empreendedorismo Literário é uma abordagem inovadora que transforma a publicação de livros em uma poderosa ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional. O conceito surgiu da percepção de uma lacuna significativa no mercado editorial brasileiro.

Segundo Alexandra Vidal, o Empreendedorismo Literário vai além do simples ato de escrever e publicar; ele vê o livro como um produto estratégico capaz de abrir portas e criar novas oportunidades de negócio e reconhecimento. A essência desta abordagem está em capacitar autores a serem empreendedores de suas próprias obras. "Com as ferramentas certas, um livro pode acelerar carreiras, ampliar a influência e transformar negócios. Publicar um livro deixa de ser apenas um sonho literário para se tornar uma estratégia de crescimento e inovação", explica a autora.

A trajetória de Alexandra Vidal exemplifica a jornada do Empreendedorismo Literário. Sua carreira começou de forma modesta, escrevendo textos para sites e portais, e eventualmente atuando como ghostwriter para autoras que possuíam conteúdo, mas não tempo para escrever. Durante esse período, Alexandra percebeu que estava ajudando a realizar os sonhos de outras pessoas enquanto os próprios ficavam em segundo plano. Ela mergulhou no estudo de storytelling, jornada do herói e escrita de livros de ficção e roteiros de cinema, expandindo suas habilidades literárias com a ajuda de mentores e cursos internacionais. O esforço culminou na criação de dois livros: "Cafezin e Dedin de Prosa" e "Cartas Salgadas", um romance histórico ambientado na Segunda Guerra Mundial, que se tornou seu primeiro best-seller.

Inspirada pela tecnologia e pela adaptabilidade, Alexandra fundou a Editora Livr(a) com o objetivo de oferecer uma plataforma onde os escritores pudessem publicar suas obras, mantendo a integridade de seus direitos autorais e o poder econômico de suas publicações. Um marco em sua trajetória foi a "Primeira Semana do Empreendedorismo Literário", em Nova York. Durante o evento, Alexandra e outras autoras compartilharam suas obras e conhecimentos em uma série de atividades, incluindo palestras, um jantar de networking, sessões de mastermind e uma noite de autógrafos.

A história de Alexandra Vidal e a Editora Livr(a) ilustra como o Empreendedorismo Literário pode transformar vidas e carreiras. Hoje, ela já possui 13 livros publicados, quatro deles best-sellers, além de mais de 30 livros onde atuou como ghostwriter.

"Ao publicar um livro, você não está apenas compartilhando seu conhecimento, mas também abrindo novas possibilidades de inovação e impacto em sua vida profissional e pessoal", resume Alexandra Vidal.