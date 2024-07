Rafaela Torres faz show nessa quinta-feira (11), com convidados, em Niterói

A cantora, compositora e instrumentista Rafaela Torres é só alegria. E não é para menos. Nessa quinta-feira (11), a partir das 21h, ela é a atração do São Dom Dom, em São Domingos, Niterói, em um show marcante, onde estará celebrando 17 anos de carreira. E no melhor estilo que seu público merece, estará dividindo o palco com artistas convidados na apresentação do espetáculo 'Minha História, Minhas Raízes'.

A produção do show foi elaborada minuciosamente em um roteiro de canções autorais - incluindo algumas inéditas - e também outros sucessos da MPB, que servem para contar a história de Rafaela, já muito conhecida nas casas de espetáculo e de entretenimento de Niterói e do Rio, principalmente, onde tem se apresentado com frequência.

E a cada canção, o quem estiver no bar e restaurante São Dom Dom, com certeza, vai 'viajar' por variados estilos, como a Bossa Nova, o Samba, o Blues e o Xote em arranjos para violão, baixo, bateria, sax e flauta. Mas a boa música também vai se alternar com a litertura, na apresentação de poemas e outras escritas por ela e convidados, numa surpresa pra lá de especial ao público.

O show terá as participações de Aline Bellido, Eduardo Tamaki, Leandro Batista, Sah e Tarcísio Gonçalves, amigos com quem ela vem dividindo suas esperiênciais na carreira. Os músicos que vão acompanhar os artistas são Rubem Pavuna (percurssão e bateria), Bruno Dantas (baixo). e Pedro Henrique (guitarra). O São Dom Dom fica na Rua General Osório, 5.

Os ingressos estão sendo vendidos a preços a partir de R$ 10 e podem ser adquiridos pelo link https://shotgun.live/pt-br/events/sao-dom-dom-apresenta-rafaela-torres



Perfil - Artista independente, Rafaela costuma fazer apresentações no circuito cultural do Estado do Rio e SP. Ela já participou de alguns saraus com a cantora Sandra de Sá, e durante a pandemia do coronavírus, fez uma Live/show com a célebre intérprete de 'Olhos Coloridos'. e 'Joga Fora no Lixo'.



Rafaela também é professora de canto e faz lançamentos de seus trabalhos autorais nas plataformas digitais desde 2005. Todas as canções da artista podem ser encontradas no Spotify, Itunes, Google e Deezer, ao se acessar o nome artístico 'Rafaela Torres' . No Instagram, o endereço de um dos principais canais virtuais de Rafaela é @cantorarafaelatorres.