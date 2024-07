Arraiá infantil no Pátio Alcântara promete diversão garantida para a garotada

O Pátio Alcântara promoverá o Arraiá Infantil, no próximo sábado, dia 6 de julho, das 16h às 19h, na Praça de Alimentação. A entrada é gratuita. O evento promete muita diversão com diversas brincadeiras típicas que vão encantar as crianças. Entre as atividades planejadas estão corrida de saco, ovo na colher, pula fogueira, dança da laranja e muitas outras. Além disso, haverá um animado desfile e uma quadrilha para que os pequenos possam dançar e se divertir.

Esta é uma excelente oportunidade para as famílias passarem um tempo de qualidade juntas, aproveitando as tradições juninas em um ambiente seguro e acolhedor.



Serviço - Arraia Infantil

Data: 6 de julho

Horário: 16h às 19h

Local: Praça de Alimentação do Pátio Alcântara

Entrada gratuita