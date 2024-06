Porto da Pedra convoca a comunidade para anunciar enredo de 2025

Motivada para o trabalho rumo ao carnaval de 2025, a Unidos do Porto da Pedra já tem enredo para sua próxima apresentação na Marquês de Sapucaí. A vermelha e branca, representante do município de São Gonçalo, será a quinta escola a se apresentar no sábado, 01 de março e, para conquistar o público e entrar na briga pelo título da Série Ouro, apostará, mais uma vez, no talento e na experiência de Mauro Quintaes, que seduziu a direção da agremiação com um enredo autoral para a Avenida.

“É uma característica da Porto da Pedra, usar o carnaval como maneira de mostrar temas culturais e relevantes na Avenida e não iremos fugir disso. Tivemos algumas possibilidades muito interessantes, mas o martelo foi batido, particularmente, com uma proposta que eu queria muito”, disse o carnavalesco, que completará 30 anos à serviço do carnaval, sempre levando enredos que foram destaque no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Para anunciar o tema, o presidente Fabrício Montibelo convocou a comunidade e todos os segmentos, inclusive a ala de compositores, para uma explanação que acontecerá nesta sexta-feira (28), às 20h.



“A maior força que temos está na nossa comunidade que sempre esteve conosco em todos os momentos. Nada mais justo do que ser ela, a primeira a saber como desfilaremos em 2025”, afirmou o dirigente.

Para construir a narrativa do enredo, Mauro Quintaes conta, mais uma vez, com a parceria de Diego Araújo, enredista que, nos últimos três anos, vem trabalhando com o artista.

“É sempre um momento de muita ansiedade o lançamento de um enredo, até porque, é ali que começa a nascer a motivação do componente, dos segmentos para a realização do trabalho”, comentou Mauro.

O evento acontecerá na quadra da escola, que fica na Travessa João Silva, 84, no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo.