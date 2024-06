Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara convida para Exposição "A Arte no Universo Infantil"

O Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara convida a comunidade para prestigiar a exposição "A Arte no Universo Infantil", que será realizada nesta quarta-feira (26) às 18h. O evento ocorrerá na Escola de Arte Gabriel Engel, localizada na Rua Doutor Nilo Peçanha, 425, no bairro Estrela do Norte.

A exposição celebra a criatividade e a expressão artística dos alunos do Pré I, II e 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. As obras, produzidas com telas e tintas guache, exploram temas relacionados ao universo infantil oferecendo um olhar único sobre o mundo através das crianças.

O evento contará com a presença do escritor Erick Bernardes e o trovador João Gabriel Barros, que participarão de um bate-papo com os alunos e o público presente, compartilhando suas experiências e inspirando os jovens artistas.

Leia também:



Assaí Atacadista oferece vagas de emprego para Niterói e São Gonçalo; Veja!

ONG Favela Mundo abre 300 vagas para cursos gratuitos em comunidades

A curadoria da exposição está a cargo da professora Valéria Caldas, que possui vasta experiência em educação artística e no trabalho com crianças há mais de três décadas. Valéria destaca a importância de incentivar a expressão artística desde cedo, promovendo um ambiente onde as crianças possam explorar sua criatividade livremente.

“O Pré I e II irão trabalhar com Garatujas que compreendem a fase inicial do grafismo das crianças, contribuindo para que elas possam encontrar formas mais próximas de representar a realidade. Serão apresentadas telas expressionistas abstratas. Já o ensino fundamental, trará elementos artísticos ligados à natureza”, explicou.

Valéria aproveitou para convidar todas as famílias.

“Esperamos um grande público e a união da família. É muito importante esse trabalho conjunto entre escola e responsáveis. O espaço, Escola de Arte Gabriel Engel, é um convite a arte em diferentes níveis”, explicou.

A entrada para a exposição é gratuita. Para mais informações sobre o Dom Hélder Câmara, entre em contato com a secretaria da unidade pelo telefone 21) 2138-3481.