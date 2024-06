Irmã do Rei Charles 3º, princesa Anne, sofre concussão e é internada

Desde que o rei Charles iniciou o tratamento após receber o diagnóstico de um câncer no início do ano, a princesa tem atuado e tido mais compromissos na agenda da família real - Foto: Divulgação/GettyImages

Desde que o rei Charles iniciou o tratamento após receber o diagnóstico de um câncer no início do ano, a princesa tem atuado e tido mais compromissos na agenda da família real - Foto: Divulgação/GettyImages

A irmã do Rei Charles 3º, princesa Anne, 73, sofreu uma concussão ontem (23) e precisou ser internada em um hospital em Bristol, na Inglaterra, de acordo com o Palácio de Buckingham. As informações foram divulgadas pelo Portal Splash Uol.

Segundo a imprensa britânica, Anne sofreu uma queda durante uma montaria no palácio de Gatcombe Park. O local é a casa de campo privada da princesa, nos arredores de Bristol.

O Palácio não detalhou a concussão, mas confirmou que ela teve "pequenas lesões após um inicidente". Em comunicado, o palácio afirmou que ela foi internada apenas por "precaução" e para observação.

Anne é a única filha mulher da rainha Elizabeth 2ª. Ela pratica hipismo desde criança, como os membros da realiza. A princesa já ganhou campeonatos europeus.

A princesa assumiu muitas funções reais nos últimos meses. Desde que o rei Charles iniciou o tratamento após receber o diagnóstico de um câncer no início do ano, a princesa tem atuado e tido mais compromissos na agenda da família real.

