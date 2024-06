Veja a programação do 'Arte na Rua' para esta semana em Niterói

Na última semana do mês de junho, o projeto Arte na Rua segue apresentando uma diversificada programação artística gratuita, ao ar livre e em diversos pontos da cidade. Tem dança, teatro, música, circo, grafite, artesanato, literatura, audiovisual e muito mais! É arte sem fronteiras, acessível a todo mundo.

A semana começa nesta segunda (24), às 18h, no calçadão do Theatro Municipal de Niterói, com o Batuque de Pife, grupo que se dedica a fazer releituras de músicas nacionais, internacionais, além do repertório autoral, sempre calçados na sonoridade típica das Bandas Cabaçais, conhecidas como Bandas de Pífanos. O grupo é constituído pelos Pifes, flautas transversais e sax, que se somam à zabumba, caixa, triângulo, pandeiro, dentre outros instrumentos de percussão.

Na quarta-feira, 26 de junho, às 18h, o artista visual Iori Graffiti fará uma exibição de pintura de um painel na praça Dom Navarro, na esquina das ruas Ator Paulo Gustavo e Ary Parreiras. Com um legado que já dura 27 anos, Iori procura se envolver em projetos sociais e voluntários com crianças de periferia e comunidades, realizar trabalhos comerciais e artísticos, sempre com a intenção de colorir e levar alegria à cidade de Niterói.

A Cia Arte de Interpretar leva para o Parque Rural do Engenho do Mato, na quinta-feira, 27 de junho, às 14h, o espetáculo infantil O Casamento de Dona Baratinha. Com uma livre adaptação, esse clássico infantil nunca sai de moda. Com uma proposta mais voltada para o social, nessa versão o espetáculo procura inspirar nas crianças a necessidade de sempre cuidar de nossa limpeza pessoal, higiene, ser honestos e educados e nunca mentir nem pegar coisas que não nos pertencem. Com direção e adaptação de Guga Gallo, a peça tem no elenco Luciana Almeida, Victor Vieira e Luiz Monnerat, além do próprio Guga Gallo.

O Circo Alegria do Mundo chega ao Morro do Cavalão com um espetáculo que promete alegrar a garotada, na quinta-feira, 27 de junho, às 10h. Voltado para crianças de 4 aos 104 anos, o evento é uma celebração da arte circense na cidade e conta com o apoio da Lei Paulo Gustavo. Willwill e Paragadon são os palhaços que lideram uma incansável busca pela alegria do mundo. Famoso por atuar nos trens da Supervia, Wilwill traz consigo uma vasta experiência em apresentações nas ruas e comunidades do Rio, Niterói e Baixada Fluminense. Ao seu lado estará Paragadon, formada pela Escola Livre de Palhaços e herdeira de uma família tradicional circense, sendo filha do Armando Moraes, o famoso Praga do Xou da Xuxa. Liderado por Leo Salo, o Circo Alegria do Mundo é um grupo de circo de rua com sede em Niterói, que realiza intervenções e espetáculos em praças públicas, com uma trupe fixa de artistas e a participação de convidados do circo clássico e contemporâneo.

No sábado, 29 de junho, a partir das 14h, o Arte na Rua desembarca no Pólo Gastronômico do Jardim Icaraí, com a Roda de samba de Alfredinho Cintra e Ademir Ribeiro. Após 27 anos se apresentando no vocal e cavaquinho em diversos grupos de pagode, como 'Sem Juízo', 'Só Pressão' e 'É Bom Demais', o cantor e compositor niteroiense Alfredinho Cintra começou sua carreira solo em 2021, e é interprete da Escola de Samba o Bem Amando e 2º Interprete das Escola Acadêmicos do Cubango e Folia do Viradouro. Niteroiense, Ademir Ribeiro tem mais de 20 anos de experiência no mundo do samba, pagode e MPB. Desde criança sempre sonhou em cantar para as multidões. Ainda jovem aprendeu a tocar cavaquinho e percussão. Atualmente atua como cantor solo e interprete de escola de samba. Alfredinho e Ademir prometem uma Roda para ninguém ficar parado, com músicas que agitaram os anos 90, para dançar coladinho ou acabar de se requebrar.

A Praça do Tio Sam, no Barreto, recebe no sábado, 29 de junho, às 18h, o show do baterista Luciano King com o grupo Sons Brasil. Atuando na área musical desde 14 anos de idade, Luciano King percorreu 22 países atuando como instrumentista e diretor musical. O artista já acompanhou grandes nomes da MPB, como Alcione, Fafá de Belém, Jorge Aragão, Leci Brandão, Zeca Pagodinho, entre outros. No palco, Luciano tá a companhia do Sons Brasil, grupo formado pelos músicos niteroienses Bruno Barreto (voz e percussão), Daniel Scisinio (voz e cavaquinho), Leandro Saramago (voz e violão), Tiago Souza (bandolim, violão tenor, guitarra baiana) e Rodrigo Reis (percussão). No repertório, o melhor da música brasileira em sua riqueza de batuques, ritmos e melodias.

Fechando a programação da semana, no domingo, 30 de junho, às 11h, o Arte na Rua apresenta no Campo de São Bento, ao lado da estátua do ator Paulo Gustavo, a banda niteroiense Devir. Amanda Chaves (voz e violão), Davi Damasceno (ukulele e voz), Flavinho Raggaman (trombone, escaleta e voz), Raphinha Souza (bateria) formam essa banda de musicalidade ímpar, que soa reggae, passa pelo soul, transpira jazz e ao mesmo tempo é visceral como o blues, mas sem perder a brasilidade e a espontaneidade. Afinal, como o rio que flui em constante renovação, assim é também a música, que se reinventa a cada mix de acordes, sentimentos, cores e energias. A banda Devir foi criada em 2014 quando Davi Damasceno teve a idéia de reunir alguns amigos para um novo projeto, no qual cada um coopera com sua própria identidade musical, misturando sons, estilos, ritmos e personalidades.

O Projeto

Composto por diversas atrações semanais gratuitas, o Arte na Rua é um circuito das artes que percorre ruas, praças e outros espaços públicos de Niterói, afirmando o potencial criativo da cidade e valorizando a ocupação dos territórios públicos, partindo do princípio que as ruas são livres para as manifestações artísticas: arte pública, urbana, livre, popular e democrática, conforme determinam as Leis Municipais 3017/13 e 3057/13.

Parte do compromisso da FAN de transformar nossa cidade, na Cidade da Cultura, o Arte na Rua prioriza artistas niteroienses, sabendo da importância de fomentar e auxiliar na distribuição da produção local, mas reconhece o valor de promover apresentações de artistas de outras cidades, promovendo intercâmbio cultural. O projeto já é uma referência para a democratização da cultura em Niterói e, em 10 anos de atuação, passou por diversos bairros da cidade, percorrendo e consolidando diversos pontos de convivência da cidade. Foram contempladas mais de 1.000 apresentações, distribuídas entre variadas linguagens.

Programação

Atração: Batuque de Pife

Local: Calçada Theatro Municipal de Niterói

End: Rua XV de Novembro, 35 - Centro

Data: Segunda-feira, 24 de junho de 2024

Horário: 18h

Atração: Iori Graffiti

Local: Praça Dom Navarro

End: Esquina das ruas Ator Paulo Gustavo e Ary Parreiras

Data: Quarta-feira, 26 de junho de 2024

Horário: 18h

Atração: Circo Alegria do Mundo

Local: Em frente à Creche Comunitária Irmã Catarina

End: Alameda Paris, 1037 - Morro do Cavalão

Data: Quinta-feira, 27 de junho de 2024

Horário: 10h

Atração: O Casamento de Dona Baratinha

Local: Parque Rural do Engenho do Mato

End: R. Dois, Qd. 38, Loteamento Fazenda - Engenho do Mato

Data: Quinta-feira, 27 de junho de 2024

Horário: 14h

Atração: Roda de samba do Alfredinho e Ademir Ribeiro

Local: Pólo Gastronômico Jardim Icaraí - Rua Leandro Mota

Data: Sábado, 29 de junho de 2024

Horário: 14h

Atração: Sons Brasil e Luciano King

Local: Praça do Tio Sam - Barreto

Data: Sábado, 29 de junho de 2024

Horário: 18h

Atração: Devir Acústico

Local: Campo de São Bento - ao lado da estátua do ator Paulo Gustavo

Data: Domingo, 30 de junho de 2024

Horário: 11h