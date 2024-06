Do pop ao pagode: mais de 15 atrações confirmadas no Festival Sesc Inverno 2024

A maior edição de todos os tempos do Festival Sesc de Inverno 2024 acaba de anunciar os primeiros artistas que vão ocupar palcos pelo estado do Rio de Janeiro entre os dias 12 e 28 de julho. Alceu Valença, Adriana Calcanhoto, Biquini, Detonautas, Gabriel Sater, Glória Groove, Ira!, Jorge Aragão, Luiz Caldas, Marcelo Falcão, Paralamas do Sucesso, Paulinho Moska, Roberta Miranda, Sidney Magal, Toni Garrido, Thiago Soares, Xamã e Xande de Pilares são presença garantida na programação do festival, considerado o maior evento cultural multilinguagem do país - que vai oferecer mais de 550 atrações este ano.

A programação instigante e plural contempla ainda teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais, e vai acontecer em 24 localidades do estado: Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Itaipava (Petrópolis), Valença, Grussaí (São João da Barra), Tanguá, Porciúncula, Casimiro de Abreu, Piabetá (Magé), Sana (Macaé), Búzios, Vassouras, Barra de São João (Casimiro de Abreu), Três Rios, Raposo (Itaperuna), Penedo, Cabo Frio, Miguel Pereira, Silva Jardim, Cardoso Moreira, Campos do Goytacazes, São Gonçalo e Rio das Ostras.

Alceu Valença abre o festival no dia 12/07 (sexta-feira), às 20h, no Teatro Mecanizado do Centro Cultural Sesc Quitandinha, em Petrópolis. Já a cantora Adriana Calcanhoto se apresenta nos dias 14/07 (domingo), às 20h, na Praça Amaral Peixoto, em Silva Jardim, e no dia 20/07 (sábado), às 21h, no Campo do Sana, distrito de Macaé.



A banda Biquini promete um grande show no dia 20/07, às 21h, no Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes. Com quase quarenta anos ininterruptos e com a formação original, Bruno Gouveia, Miguel Flores da Cunha, Carlos Coelho e Álvaro Birita percorrem o Brasil em 2024 com a turnê “Vou Te Levar Comigo”.

Os Detonautas se apresentam no dia 27/07 (sábado), às 21h, na Praça Orlando Tavares, em Itaperuna (Raposo). Gabriel Sater está confirmado no dia 13/07 (sábado), às 20h, em Tanguá, e no dia 14/07 (domingo), às 21h, na Praça Feliciano Sodré, em Casimiro de Abreu. O show “Noites Pantaneiras” é fruto do lançamento do seu 5º CD “Erva Doce” e de seu grande sucesso na TV, como o peão Xeréu Trindade, no remake da novela Pantanal da Rede Globo.



Gloria Groove, cantora drag e agora pagodeira, promete um grande espetáculo no dia 27/07 (sábado), às 21h15, no Parque de Itaipava em Petrópolis. A banda Ira! toca no dia 26/07 (domingo), às 21h, em Itaperuna.

Jorge Aragão, o ícone do samba, está de volta aos palcos após o sucesso de seu tratamento contra o câncer com o show “Jorge 70”, no dia 13/07 (sábado), às 22h, na Praça Amaral Peixoto, em Silva Jardim.



Luiz Caldas, consagrado como o Pai da Axé Music, promete um grande show no dia 13/07 (sábado), às 23h, na Praça Feliciano Sodré, em Casimiro de Abreu. No mesmo dia, Marcelo Falcão se apresentará, às 21h, em Piabetá, Magé. Também estão confirmados os shows dos Paralamas do Sucesso, no dia 21/07 (domingo), às 20h, no Nova Friburgo Country Clube, e no dia 28/07 (domingo), às 20h, na Praça Olímpica, em Teresópolis.

Comemorando 30 anos de carreira, Paulinho Moska vai se apresentar, no dia 13/07 (sábado), às 20h, na Praça Antônio Amado, em Porciúncula. Roberta Miranda, um dos maiores nomes femininos do sertanejo brasileiro, se apresenta no dia 14/07 (domingo), às 20h, em Tanguá. Sidney Magal é a atração de destaque do dia 26/07 (sexta-feira), às 21h, no Quitandinha, em Petrópolis.

Com um mix de música black com eletrônica, Toni Garrido se apresenta nos dias 27/07 (sábado), às 21h, no Country Clube, em Nova Friburgo, e 28/07 (domingo), às 20h, na Praça Orlando Tavares, em Itaperuna (Raposo). Nome forte da nova geração do pagode, Thiago Soares é outra atração confirmada. Ele se apresenta no dia 19/07 (sexta-feira), às 21h, em Farol de São Thomé, Campos.



Uma das principais vozes do rap no Brasil, Xamã promete duas grandes apresentações: no dia 20/07 (sábado), às 23h, no Beira Rio, em Barra de São João, Casimiro de Abreu, e 28/07 (domingo), às 20h, na Praia do Forte, em Cabo Frio. Xande de Pilares também está confirmado no line-up do festival. O show acontece no dia 12/07 (sexta-feira), às 21h, no Parque de Exposições de Cardoso Moreira.

Todos os shows são gratuitos, exceto os que serão apresentados em unidades do Sesc RJ, como o Centro Cultural Sesc Quitandinha, onde os ingressos custarão de R$ 5 (meia-entrada) a R$ 10 (inteira) e poderão ser adquiridos antecipadamente na bilheteria do espaço. Acompanhe as novidades em festivalsescdeinverno.com.br



Festival celebra a multiplicidade do país em 2024

Em 2024, o Festival Sesc de Inverno celebra a multiplicidade do Brasil. O conceito desta edição é representado pelo acróstico “P-L-U-R-A-L”, que busca resumir em seis outras palavras a diversidade cultural do país: P, de povos, L, de lugares, U, de união, R, de raízes, A, de artes e L, de linguagens.

O conceito é baseado em pilares como o (re)conhecimento das raízes e tradições brasileiras; a conexão das singularidades, hábitos e costumes; a construção da identidade do país; a valorização dos territórios e o orgulho de pertencer; a troca de experiências e saberes; a vivência da pluralidade do Brasil em 24 localidades do estado; e, por fim, a celebração da diversidade cultural brasileira.

Esse conceito traduz a essência do festival: um evento para todos os públicos, que valoriza a diversidade cultural e a inclusão, e que está atingindo um número cada vez maior de pessoas, em diversas localidades do estado. O Festival Sesc de Inverno promove a interação entre artistas e público e a reunião de relevantes artistas da cena nacional. A curadoria busca valorizar experiências e práticas culturais atentas a essa pluralidade.

“O 22º Festival Sesc de Inverno exalta a pluralidade, a diversidade cultural e a inclusão, homenageando as raízes do povo brasileiro com a maior edição de todos os tempos. Tenho certeza de que o festival representará uma grande catarse da nossa cultura, por meio de vertentes como música, arte, dança, teatro, cinema e tantas outras expressões artísticas que nos enriquecem culturalmente e reafirmam a força do Sesc RJ em transformar a vida de tantas pessoas”, comenta Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ.

Confira as cidades/localidades que receberão o Festival Sesc de Inverno 2024:

Petrópolis

Teresópolis

Nova Friburgo

Itaipava (Petrópolis)

Valença

Grussaí (São João da Barra)

Tanguá

Porciúncula

Casimiro de Abreu

Piabetá (Magé)

Sana (Macaé)

Búzios

Vassouras

Barra de São João (Casimiro de Abreu)

Três Rios

Raposo (Itaperuna)

Penedo

Cabo Frio

Miguel Pereira

Silva Jardim

Cardoso Moreira

Campos do Goytacazes

São Gonçalo

Rio das Ostras