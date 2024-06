Grupo de Artistas de Maricá (GAM) divulga a programação de junho

O GAM, grupo de artistas de Maricá preparou uma programação mais que especial para o mês de junho. No dia 15, sábado, às 18h acontecerá a inauguração da Exposição “Entre Cores e Amores”, da artista plástica Flávia Motta. Na ocasião acontecerá o “Sarau do Amor”, com a participação dos poetas do Povo do Livro. O evento terá como plano de fundo a música suave e romântica do cantor Erick Barroso.

Dia 22, às 14 horas, em parceria com o IHGAM - Instituto Histórico Geográfico e Ambiental de Maricá, acontecerá a aula inaugural do Curso História de Maricá, ministrada pela presidente da instituição, Renata Gama.

Também no dia 22, às 15h, o GAM receberá o lançamento do livro “A Paixão de Sophie”, da escritora Rose Oliveira. O evento será acompanhado de música ao vivo, seguido de um coquetel para os presentes.

No espaço do Grupo de Autores de Maricá, os visitantes também poderão conhecer um pouco do artesanato de artistas incansáveis na produção de novidades. Nossos artesãos ficam no GAM às sextas, sábados e nas manhãs de domingo.

Aos sábados de manhã acontece, gratuitamente, aulas de inglês com o Professor Rodney.

Às quartas-feiras, às 18h, acontecem, gratuitamente, aulas de Meditação com a Professora Cristina Weber.

Para finalizar, o GAM estará presente na festa junina da Capela de São Pedro, no dia 29 de junho. A Capela de São Pedro fica ao lado da OAB, na orla de Araçatiba.

O GAM é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 04 de agosto de 1994, de Utilidade Pública Municipal Estadual e Federal, com participação em Conselhos Municipais. Atualmente a instituição é membro Titular no Conselho de Assistência Social; do Meio Ambiente e do Terceiro Setor da Agenda 21 de Maricá. O GAM fica na Rua Dr. Pedro da Cunha (antiga Álvares de Castro), nº 1277, Araçatiba, Maricá.