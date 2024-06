Teatro Municipal de São Gonçalo terá noite de dança nesta sexta-feira (14)

Para as sessões, a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg) dez pares de ingressos nesta quarta-feira, 12 de junho - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Para as sessões, a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg) dez pares de ingressos nesta quarta-feira, 12 de junho - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

O Teatro Municipal de São Gonçalo terá uma noite dedicada aos amantes da dança, nesta sexta-feira, com o espetáculo de dança ‘Gala Clássica do Cenarte e Amigos’, um espetáculo de balé apresentado pelo Centro de Artes Dimensões (CENARTE) em parceria com os projetos RUMOS e FELP. Serão duas sessões realizadas no dia 14 (sexta-feira), às 19h e 20h30.

Para as sessões, a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg) dez pares de ingressos nesta quarta-feira, 12 de junho. Serão realizados dois sorteios, com cinco pares de ingressos cada, às 10h e às 12h, para as apresentações de sexta-feira (14).

Sob a direção talentosa de Igor Lopes e Alinne Kelly, os alunos e profissionais das turmas de balé clássico apresentarão trechos dos grandes repertórios e também coreografias de clássico livre. Será uma celebração do balé clássico na cidade, onde a magia e o romantismo tomarão conta do palco em uma noite memorável.

O programa inclui variações de grandes clássicos do balé, como Lago dos Cisnes, Dom Quixote, A Bela Adormecida, entre outros.

Os ingressos já estão à venda no CENARTE e nos projetos RUMOS e FELP.

Leia também:

➢ “Festival Cultura de Direitos” chega a Bambuí neste sábado (15)

➢ Projeto De Braços Abertos volta a São Gonçalo com programação gratuita; confira!