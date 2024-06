Unidades de Niterói e São Gonçalo abrem inscrições para Colônia de férias do Sesc RJ

O Sesc RJ abre, na próxima terça-feira (11/06), as inscrições para as Colônias de Férias, cujas atividades vão acontecer de 16 a 26 de julho. As inscrições exclusivas para comerciários e seus dependentes vão acontecer de 11 a 16 de junho. Já do dia 18 a 23 de junho para quem possui convênio com o Sesc. E a partir do dia 25 de junho, as inscrições iniciam para o público em geral.

As vagas são limitadas e estão distribuídas em 11 unidades do Sesc no estado: Barra Mansa, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, Ramos, São Gonçalo e São João de Meriti, Campos, Grussaí, Tijuca e Três Rios. As inscrições, que variam entre R$ 170 e R$ 336, devem ser feitas diretamente nas unidades. Veja os endereços abaixo.

Leia também:

PM realiza operação contra o tráfico de drogas em Niterói

Guarda Municipal resgata animais silvestres em diferentes pontos de Maricá

As colônias de férias do Sesc RJ promovem um espaço onde as crianças de 6 a 12 anos são estimuladas a exercitarem o corpo e a mente em atividades prazerosas que estimulam o convívio social e geram conhecimento. As atividades vão acontecer no turno da tarde, 13h às 17h, de terça a sexta-feira.



Serão exploradas dinâmicas motivacionais, de autoestima e respeito ao próximo, experimentações de modalidades olímpicas e paralímpicas, oficinas, atividades recreativas, jogos, atividades culturais, entre outras atividades.

“Nesta edição, vamos trabalhar com ações que estimulem as crianças a valorizarem suas características pessoais e incentivar o respeito aos traços do próximo. O objetivo é estimular as habilidades pessoais, melhorar a relação com o outro e estimular diferentes inteligências na solução de problemas do cotidiano”, acrescenta a diretora de Esporte e Lazer do Sesc RJ, Patrícia Amorim.

SERVIÇO

Colônias de Férias - Sesc RJ

Período das atividades: 16 a 26 de julho

De terças a sextas, das 13h às 17h

Público: crianças de 6 a 12 anos

Inscrições: R$ 170 e R$ 336, nos endereços listados abaixo

Período de inscrições

Exclusivo para comerciários: 11 a 16 de junho

Exclusivo para convênio: 18 a 23 de junho

Público em geral: a partir do dia 25 a 30 de junho

Documentos necessários para inscrição

Carteira do Sesc, se tiver; cópia de RG do responsável; cópia certidão de nascimento ou RG do menor; comprovante de residência; atestado médico atualizado; 2 fotos 3×4; laudo médico para crianças com deficiência; e pagamento da taxa conforme categoria.

Endereços das unidades

Capital

Sesc Tijuca: R. Barão de Mesquita, 539

Sesc Ramos: Rua Teixeira Franco, 38

Região Metropolitana

Sesc Nova Iguaçu: Rua Dom Adriano Hipólito, 10

Sesc Duque de Caxias: Rua General Argolo, 47

Sesc São João de Meriti:

Sesc Niterói: Rua Padre Anchieta, 56

Sesc São Gonçalo: Avenida Presidente Kennedy, 755

Interior

Sesc Barra Mansa: Avenida Tenente José Eduardo, 560

Sesc Campos: Avenida Alberto Torres, 397

Sesc Grussaí: Rua Antônio Gonçalves Carvalho, s/nº

Sesc Três Rios: R. Nelson Viana, 327