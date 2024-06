Feira do Livro de Resende (FLIR) terá autores de SG, Niterói e Maricá; saiba mais

Começa nesta quinta (06) a 10ª edição da Feira do Livro de Resende (FLIR), que terá como tema a cultura afro-brasileira. O evento vai acontecer na Área de Exposições da cidade, no bairro Morada da Colina, das 9h às 21h, até domingo (09).

O homenageado da 10ª edição será o intelectual e sambista resendense, Elói Antero Dias, mais conhecido como Mano Elói, que deixou um legado na história do samba e na promoção da cultura afro-brasileira.

Sob o patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus, do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo, este evento, realizado pela Look Mídia, promete surpreender e encantar o público.

Editoras e autores da região metropolitana estarão presentes. Entre eles, a editora Itapuca e a Proverbo, de Niterói e Maricá, respectivamente, e a Revista Lira, projeto que abarca autores de São Gonçalo e Niterói. Entre os autores da região que também confirmaram presença estão o quadrinista Eberton Ferreira, o poeta Altamir Costa, a autora de obras infantis Luciene Prado e outros.

Mais de 300 artistas participarão, oferecendo uma experiência imersiva e educativa para os visitantes. Serão mais de 25 expositores, entre editoras, livrarias e sebos, com descontos especiais, além do Espaço Educacional, aproximando o setor educacional do mundo da literatura para promover a literatura entre os estudantes.

O evento também apresentará diversas palestras, bate-papos e oficinas no Auditório Literário. Apresentações artísticas no Palco Cultural. Contações de histórias e encontros com autores na Flirzinha. E espaços culturais diversos para enriquecer a diversidade cultural presente no evento como o Espaço do Hip Hop e a Caravana da Ciência que proporcionará um espaço de educação informal, permitindo que os visitantes tenham contato direto e animado com a ciência.

A programação e mais detalhes sobre os espaços podem ser encontrados no site oficial do evento www.feiradolivroderesende.com.

Leia também:

➢ Antropólogo Jacques D'Adesky lança romance em Niterói nesta quarta (05)

➢ Niterói vai curtir o pagode de Ludmilla no Numanice #3!