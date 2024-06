Suzy Brasil se apresenta no Teatro Municipal de São Gonçalo

O show ‘Made In Brasil’ será apresentado por Suzy, em uma noite recheada de fatos reais - Foto: Divulgação

O show ‘Made In Brasil’ será apresentado por Suzy, em uma noite recheada de fatos reais - Foto: Divulgação

Suzy Brasil traz o seu show de stand up comedy para o Teatro Municipal de São Gonçalo, nesta sexta-feira, dia 7 de junho, às 20h30. A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir pares de ingressos nesta quarta-feira.

O show ‘Made In Brasil’ será apresentado por Suzy, em uma noite recheada de fatos reais. Ela traça uma linha do tempo contando a história do seu criador, Marcelo Souza, e narra seus dias de glória como drag queen caricata famosa na noite carioca.

Leia também:

➢ Maricá abre 300 oportunidades para cursos gratuitos de estética

➢ Autora premiada de São Gonçalo, Aimee Oliveira lança romance contemporâneo

Para a sessão, a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), dois pares de ingressos nesta quarta-feira, 5 de junho, às 10h, para apresentação de sexta-feira (7), às 20h30.

Link para ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/susy-brasil-em-sao-goncalo/2464797