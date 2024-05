São Gonçalo se prepara para celebração de Corpus Christi

Na próxima quinta-feira (30), São Gonçalo vai receber o maior tapete de sal de Corpus Christi da América Latina. A celebração religiosa atrai milhares de pessoas para a região central do município, todos os anos, numa demonstração de fé que tem início no início da manhã, com a confecção dos tapetes. Para que o evento ocorra dentro das normalidades, a Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo montou esquema de trânsito especial para a celebração.

Trânsito

Fica interditado, a partir das 19h de quarta-feira (29), o tráfego de veículos na a Rua Coronel Moreira César, no trecho entre os números 21 e 127, para a montagem do palco.

Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo montou esquema de trânsito especial para a celebração | Foto: Divulgação

Será invertido o fluxo na Alameda Pio XII (que terá o ponto de táxi existente na via suspenso até o término do evento), da Praça Zé Garoto até a Igreja Matriz. O tráfego de veículos será desviado pela Alameda Pio XII e retornará a Rua Coronel Moreira César, pela rampa de acesso ao Hospital de Clínicas.



Já na quinta-feira (30), a partir das 4h, ficará interditado o trânsito nas ruas Dr. Feliciano Sodré (em toda sua extensão), Lara Vilela e Sá Carvalho, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Coronel Moreira César; Travessa Zeferino Reis, entre a Av. Presidente Kennedy e a Rua Dr. Feliciano Sodré; Rua Salvatori, entre as ruas Dr. Feliciano Sodré e Aluísio Neiva; Rua Eduardo Vieira, Trav. Jorge Soares e Rua Antônio dos Santos Figueiredo, entre as ruas Dr. Nilo Peçanha e Aluísio Neiva; Rua Dr. Nilo Peçanha, entre a Praça Dr. Luiz Palmier e a interseção com a Rua General Antônio Rodrigues; e a Rua Cel. Serrado, a pista sentido Centro, no trecho compreendido entre as Ruas Getúlio Vargas e Cel. Moreira César.

No sentido Barro Vermelho para o Centro, o trânsito será desviado da seguinte maneira: Rua Dr. Getúlio Vargas, Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, Av. Jornalista Roberto Marinho, Rua Salvatori, Rua José da Silva Pessoa, José Lourenço de Azevedo, Salvatori, Aluísio Neiva, General Antônio Rodrigues e Dr. Nilo Peçanha.

Os veículos que desejarem passar pela Rua Francisco Portela deverão acessar a Rua Coronel Serrado, Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, Av. Jornalista Roberto Marinho, Rua Salvatori, Rua José da Silva Pessoa, José Lourenço de Azevedo, Salvatori, Aluísio Neiva, General Antônio Rodrigues e Dr. Nilo Peçanha.

Fica proibido o estacionamento em todas as vias citadas até o término da celebração. A recomendação é que os participantes priorizem o uso de transporte público.

Celebração

A confecção dos tapetes de Corpus Christi será iniciada a partir das 7h, da quinta-feira (30). Serão utilizados, aproximadamente, 200 sacos de serragem de 100 litros, inúmeros tubos de xadrez, além das 52 toneladas de sal. Todos os materiais são necessários para os 238 tapetes, que são um Patrimônio Público Cultural e Religioso do Município. Os tapetes serão expostos da Rua Coronel Moreira César, no bairro Zé Garoto, até a Rua Nilo Peçanha, altura do Clube Mauá, no Centro.

"Está tudo certo, organizado. Amanhã vai ter a interdição da rua e o carregamento dos caminhões de sal, que será feito pela Prefeitura. O sal já chegou e está aqui no pátio da Matriz, uma parte veio no último sábado (25) e outra no domingo (26)", contou Ana Claudia Mesquita, jornalista da Paróquia São Gonçalo e coordenadora de comunicação de Corpus Chirsti.

Sal que será utilizado para confecção dos tapetes já está no pátio da Igreja Matriz de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

Novidade



Neste ano, a celebração de Corpus Christi também irá receber doação de alimentos, em quatro tendas, que estarão identificadas nas seguintes localidades: Casa das Artes, no pátio da Paróquia São Gonçalo, na entrada do Teatro Municipal de São Gonçalo e na Praça Dr Luiz Palmier. Ao final do evento os itens serão separados e entregues aos responsáveis pela distribuição.

"A ideia surgiu para que possamos tornar Corpus Christi um evento solidário. Terão quatro pontos de arrecadação e as doações serão distribuídas para famílias cadastradas do município de São Gonçalo e também das pastorais sociais das Igrejas locais. Cada um pode doar o que puder, principalemente alimentos essenciais como arroz, feijão, óleo e macarrão, que estão entre as maiores demandas", explicou Ana Claudia Mesquita.

Programação

São mais de 6 mil voluntários de todas as paróquias do município, além de colégios e instituições, que organizam e preparam os tapetes ao longo da via. Enquanto os voluntários trabalham na preparação dos tapetes, também a partir das 7h, o Santíssimo será exposto para adoração no interior da Paróquia São Gonçalo. A programação também conta com momento de louvor no palco, das 8h às 10h30.

Às 14h, haverá louvor e recitação do Terço da Divina Misericórdia no palco em frente à Paróquia. Em seguida, às 16h, começará a Santa Missa, sob a presidência do Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Niterói, Dom Geraldo de Paula. Após a Santa Missa, os fieis irão percorrer aproximadamente dois quilômetros, até a altura do Firjan Senai, onde haverá a bênção.

Exposição

A novidade deste ano é a exposição “Corpus Christi”, que reúne, no hall do Teatro Municipal de São Gonçalo, 19 fotografias sobre a celebração religiosa. A mostra, uma realização da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo em parceria com a Arquidiocese de Niterói, ficará aberta ao público durante toda a celebração do Corpus Chriti.

Ao todo, 19 fotografias compõem a exposição: 16 delas de diversos fotógrafos que integram a equipe de cobertura dos Vicariatos São Gonçalo e Alcântara, além de três escolhidas por meio do concurso de fotos.