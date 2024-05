Feriadão terá 'Sambarraiá' com shows gratuitos em Niterói

Nos dias 30 e 31 de maio e 01 e 02 de junho, no feriadão de Corpus Christi, acontece a 3ª edição do Encontro com o Samba - Arraiá na Feira, de 11h às 23h, na praça Raul de Oliveira Rodrigues, no Largo do Marrão, em Niterói. O evento terá programação para toda família, com shows gratuitos, atrações infantis, além de expositores de gastronomia, de moda e de artesanato, além do espaço kids. O evento tem entrada gratuita todos os dias.

Na quinta-feira, 30 de maio, às 13h, a atração infantil Lekolé começa animando a criançada no feriadão. Às 15h, o Trio Baião Futuro sobe ao "Palco Bolota" para dar início os festejos juninos e, às 18h, a tradicional roda do Terreiro da Vovó convidando Maryzelia para fechar a noite com muito samba. No dia 31 de maio, sexta-feira, a Dupla Musical começa o show para o público infantil, às 13h. O Trio Baião Futuro se apresenta às 15h, com o melhor do forró pé de serra. Já às 19h, é a vez o grupo Intimistas agitar o público.

No sábado, dia 01 de junho, a Dupla Musical volta ao Sambarraiá para alegria dos pequenos, com muita brincadeira e animação. O Samba dos Amigos comanda a roda a partir das 15h, e as meninas do Um Amô, às 20h, encerram a noite com grandes sucessos da nossa música brasileira. No último dia de evento, 02/06, domingo, o Lekolé se apresenta a partir das 13h. Às 15h, o Trio Baião Futuro sobe ao palco e, fechando o Sambarraiá, o grupo Arruda se apresenta às 17h, exaltando o nosso samba.

A DJ residente Cris Panttoja é quem comanda as carrapetas todos os dias do Sambarraiá.

“Neste ano, a nossa edição de arraiá terá ainda mais a cara de Niterói, com bandas e artistas locais tradicionais no cenário musical da cidade. Teremos samba, forró, mpb, atrações infantis e expositores, num espaço público e de fácil acesso para todos! É gratificante poder proporcionar um evento gratuito de Cultura, no feriadão, para as famílias da nossa cidade curtirem bastante!”, declarou Whatson Cardozo, produtor e diretor artístico do evento.

O evento também conta com diversos expositores de gastronomia, artesanato e moda, além de um espaço kids para criançada durante todo o evento.

Sobre o Encontro com o Samba

O Encontro com o Samba foi um grande marco em Niterói nos anos de 2003 a 2008. O evento, idealizado por Luiz Carlos Pires de Araújo, conhecido como Bolota, e seu filho André Pladema, e apadrinhado por mestre Monarco, sempre recebeu diversos convidados especiais, como Arlindo Cruz, Elza Soares, Luiz Melodia, Beth Carvalho, Dona Ivone Lara, Velha Guarda da Portela e outros. Atualmente, produzido por André Pladema e Whatson Cardozo, o Encontro com o Samba acontece uma vez por mês, na Quinta do Parque, a partir das 21h.

SOS Rio Grande do Sul

O Encontro com o Samba, aderiu à campanha de arrecadação de donativos para as vítimas do desastre no sul do nosso país.

Iremos receber material de higiene, material de limpeza, e fraldas infantil e geriátrica, em nosso Arraiá na feira, dias 30 e 31 de maio, 01 e 02 de junho, na praça Raul de Oliveira Rodrigues - Largo do Marrão.



Todas as doações serão entregues no Colégio Salesiano Santa Rosa.



Serviço

ENCONTRO COM O SAMBA – ARRAIÁ NA FEIRA

30 E 31 DE MAIO | 01 E 02 DE JUNHO DE 2023 – 11h às 23h

Praça Raul de Oliveira Rodrigues - (Largo do Marrão), Niterói-RJ.

Informações: @encontrocomosamba

Entrada gratuita

Classificação etária: livre

Realização: TRP Entretenimento LTDA

PROGRAMAÇÃO:

● 30/05 - Quinta-feira

13h Lekolé (atração infanti)

15h Trio Baião Futuro

18h Terreiro da Vovó convida Maryzelia

● 31/05 - Sexta-feira

13h Dupla Musical (atração infantil)

15h Trio Baião Futuro

19h Intimistas

● 01/06 - Sábado

13h Dupla Musical (atração infantil)

15h Samba dos Amigos

20h Um Amô

● 02/06 - Domingo

13h Lekolé (atração infantil)

15h Trio Baião Futuro

17h Arruda

DJ residente: Cris Panttoja