Após impasse com Prefeitura, Bruno Mars anuncia novos shows no Rio

Após ter datas de sua turnê vetadas pela Prefeitura, o cantor Bruno Mars anunciou novas datas para suas apresentações no Rio de Janeiro nesta sexta (17). Além disso, o artista também adicionou shows em novas cidades e apresentações extra à agenda de sua passagem para o Brasil.

Segundo a Live Nation, empresa responsável pela turnê, os ingressos adquiridos para a apresentação cancelada do dia 4 de outubro no Rio seguem válidos e serão transferidos para a nova data, no dia 19 do mesmo mês. Além dessa, foram marcadas outras duas apresentações, nos dias 16 e 20 de outubro. Todos os shows acontecem no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

Fora do Rio, Bruno também marcou novas apresentações em Curitiba, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, e Belo Horizonte, em 5 de novembro, além de datas extra em São Paulo, nos dias 4 e 5 de outubro. As outras datas marcadas em Brasília e São Paulo estão esgotadas.

Mars teve as primeiras datas vetadas por conta da proximidade entre o show e as eleições municipais. Segundo o prefeito Eduardo Paes a necessidade de mobilizar servidores, em especial da Polícia e da Guarda Municipal, durante o processo eleitoral tornaria inviável a realização de outro grande evento no mesmo fim de semana.