Atração do Rádio Mania Ao Vivo, Mr. Dan comenta sobre novo trabalho

Sucesso no cenário do pagode há mais de 20 anos, Mr. Dan foi a atração desta quinta-feira (16) no Rádio Mania Ao Vivo. Em visita ao estúdio da emissora, em Niterói, o trio cantou alguns de seus maiores sucessos e aproveitou para conversar com a equipe de OSG sobre o as expectativas para seu mais novo trabalho, o álbum "Mr. Dan No Ar".

Gravado durante uma apresentação ao vivo em São Paulo no último mês de abril, o projeto deve ser lançado ainda no mês de maio, conforme contou o vocalista do trio, Daniel Amaral, o 'Mr. Dan' que batiza o grupo. Junto do baterista Bruno Esteves e do baixista Fabinho Santana, ele conta que as expectativas dos três para o novo trabalho são as mais positivas possíveis.

1/3 | Foto: Layla Mussi

2/3 | Foto: Layla Mussi

3/3 | Foto: Layla Mussi







"É um projeto que a gente vai fazer no ar, por isso se chama '[Mr. Dan] No Ar', onde a gente mostra que a gente também está conectado com as pessoas, fazendo um som ao vivo. A gente não vê a hora de lançar. A expectativa está muito alta. Vamos lançar agora, no final desse mês. Os fãs já ficam pedindo muito, porque quem já viu o show e as coisas que a gente já postou fica ligado. Então, aguardem; 'No Ar' logo mais está por aqui!", adiantou Daniel.



Irmão do pagodeiro Rodriguinho e tio do cantor Gaab, o vocalista tem uma trajetória de mais de duas décadas no pagode, com passagens como backing vocal e músico de grupos como Os Travessos, Exaltasamba e Turma do Pagode. Antes do pagode, ele já trabalhava com música; sua carreira começou aos oito anos de idade, como vocalista de um grupo infantil nos anos 90.



Com os amigos Bruno e Fábio, ele formou o trio homônimo, conhecido por mesclar o pagode romântico com sonoridades mais próximas do pop e da black music. Além de fazer sucesso entre os ouvintes, os trabalhos também servem de inspiração para artistas da nova geração, como o próprio Gaab, que já enfatizou o apreço pelo trabalho do tio.

"A gente se sente feliz de saber que a gente deixa a semente plantada ali, da musicalidade, porque é uma coisa que a gente gosta de expor. Quando a gente vê as pessoas falando que somos referência, a gente fica muito feliz, muito agradecidos", enfatiza Daniel.