Itaboraí 191 anos: Inscrições abertas para 3ª Corrida e Caminhada de aniversário da cidade

Em celebração aos 191 anos de emancipação político-administrativa do município, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), realiza, no próximo dia 26 de maio (sábado), a partir das 7h30, a 3ª edição da Corrida e Caminhada de aniversário da cidade. As inscrições já estão abertas através do site https://eventospmi.ib.itaborai.rj.gov.br/3-corrida-e-caminha-de-aniversario

O evento será dividido em três modalidades sendo: caminhada de 3km, corrida de 5km e corrida de 10km com largada às 7h30, na Praça Itamar da Silva Junior. A camisa do evento será distribuída para os 1000 primeiros inscritos, nos dias 24 e 25 de maio, de 9h às 16h, no mesmo local da largada. Os três primeiros colocados das categorias feminina e masculina vão receber troféus e medalhas.

Para cada modalidade foi preparado um percurso apropriado para a quilometragem de cada categoria, portanto a caminhada de 3km sairá da Praça Itamar da Silva Júnior, seguirá até o Rio Várzea e retornará para o local de partida. A corrida de 5km, seguirá até a Praça de Outeiro das Pedras, retornando para a Praça Itamar. Por fim, a corrida de 10km, percorrerá a Avenida 22 de Maio, até a Praça do Outeiro das Pedras, seguindo para Venda das Pedras e retornando a largada.



O secretário municipal de Esporte e Lazer, Ruan Abadias, destacou a importância das atividades físicas ao ar livre.

"O nosso objetivo com essa iniciativa é proporcionar um evento em celebração ao aniversário da cidade, levando saúde, bem-estar e qualidade de vida para a população. Contamos com a presença de todos, será um dia histórico para Itaboraí", disse o secretário.

Serviço

Corrida e Caminhada de aniversário da cidade

Data: 26 de maio

Horário: 7h30

Local: Praça Itamar da Silva Júnior, Centro

Inscrições: https://eventospmi.ib.itaborai.rj.gov.br/3-corrida-e-caminha-de-aniversario