Viradouro recebe Mocidade Alegre e Délcio Luiz na feijoada deste sábado

A próxima edição da Feijoada da Viradouro, que vai acontecer neste sábado, 11, terá como convidada a Mocidade Alegre. O encontro das atuais campeãs do Rio e de São Paulo, que será a partir de 14h na quadra da agremiação de Niterói, vai reunir os principais segmentos das duas escolas. O intérprete Wander Pires vai receber Igor Sorriso, enquanto mestre Ciça será o anfitrião da bateria da escola paulistana, liderada por mestre Sombra.

O evento contará ainda com show do cantor e compositor Délcio Luiz, criador de sucessos como “Hoje eu vou pagodear”, “Gamei” e “Cartão Postal”. A cantora Gau Silva também subirá ao palco.

Leia também:

Secretaria de Transportes de Maricá inicia vistoria anual de táxis

Baile Dançante da Dona Helô nesta quarta-feira (8), no Alcântara, em SG

O ingresso custa R$ 30 e pode ser comprado antecipadamente na secretaria da quadra, que fica na Avenida do Contorno, 16, no Barreto, Niterói. O prato de feijoada, servido até 17h, sai por R$ 25. A classificação etária é de 6 anos, com menores acompanhados por responsáveis. Informações pelo 21-28280658.



Viradouro recebe Mocidade Alegre e Délcio Luiz

Data: 11/05

Horário: 14h

Local: Quadra da Viradouro, Av, do Contorno, 16, Barreto, Niterói

Atrações: Shows da Viradouro, Mocidade Alegre, Délcio Luiz e Gau Silva

Ingresso: R$ 30

Prato de feijoada (servido até 17h): R$ 25

Classificação etária: 6 anos, com menores acompanhados por responsáveis